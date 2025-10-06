le premier ministre a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l’a acceptée

Olivier Faure (PS) promet de censurer le gouvernement en l’absence d’un nouveau débat parlementaire sur la réforme des retraites

« Le sentiment qui domine ce matin, c’est la consternation », a réagi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, sur France Inter. « Nous assistons à une crise politique sans précédent, avec un socle commun qui a complètement implosé », a-t-il ajouté.

Notant les critiques de Bruno Retailleau envers le manque de « rupture », le départ de l’UDI ou encore la prise de distance de Gabriel Attal avec le chef de l’Etat, M. Faure a estimé que le nouveau gouvernement était « dans une faiblesse incroyable » et « n’a[vait] plus de légitimité pour gouverner ». Il a critiqué l’attitude des Républicains qui « ne rendent service à personne » et jouent selon lui « une primaire discrète » en vue de 2027. « On a une sorte de spectacle qui relève plus du cirque que d’autre chose », a-t-il déploré.

La délégation socialiste (Olivier Faure, Boris Vallaud et Patrick Kanner), après une rencontre avec le premier ministre, Sébastien Lecornu, à Matignon, à Paris, le 3 octobre 2025. CYRIL BITTON/DIVERGENCE POUR « LE MONDE »

« Je sais que c’est un gouvernement de droite, au fond le casting m’intéresse peu », a-t-il ajouté, tout en estimant que le retour de Bruno Le Maire était « une provocation » alors que le gouvernement appelle les Français à faire des efforts pour réduire la dette.

Sur le fond, M. Faure a qualifié la copie présentée par Sébastien Lecornu aux chefs des partis politiques à Matignon de « très régressive » et « qui ressemble diablement à celle de François Bayrou ».

« Au moment où nous nous parlons, je ne vois pas ce qui nous conduirait à ne pas voter la censure », a déclaré M. Faure, tout en notant que « tout peut progresser, y compris dans les dernières heures ». Il a appelé à remettre cette responsabilité au gouvernement, appelant à « une politique qui change de cap ». « Pour l’instant, on ne voit pas très bien ce qui a été renversé », et « cette continuité-là, je n’en veux pas », a-t-il martelé.