July 27 Olympics schedule: Gymnastics, swimming, soccer

The 2024 Olympics have formally kicked off in Paris! July twenty seventh festivities span gymnastics, swimming, tennis, seaside volleyball, basketball, and extra occasions.

Try the total schedule beneath:

12 a.m. ET

Resumen del dia Paris 2024

Watch: Telemundo

2:30 a.m. ET

Badminton – M/W/Mx Singles, Doubles: Group Play (Pt. 1)

Watch: Digital solely

3 a.m. ET

Handball – Males’s Group A: Spain vs. Slovenia

Watch: Digital solely

3 a.m. ET

Rowing – Heats: Double, Quadruple & Extra

Watch: USA Community

3 a.m. ET

Rowing – Single, Double, Quadruple Sculls Heats

Watch: Digital solely

3 a.m. ET

Volleyball – Males’s Pool C: Japan vs. Germany

Watch: Digital solely

3:30 a.m. ET

Equestrian – Eventing: Dressage

Watch: USA Community

3:30 a.m. ET

Equestrian – Eventing: Dressage Staff & Particular person (Pt. 1)

Watch: Digital solely

4 a.m. ET

Fencing: Ladies’s Epee and Males’s Sabre Eliminations

Watch: Digital solely

4 a.m. ET

Area Hockey – Males’s Pool A: Nice Britain vs. Spain

Watch: Digital solely

4 a.m. ET

Paris Additional 2 – Badminton, Judo & Extra

Watch: NBC, Peacock

4 a.m. ET

Paris Additional 1 – Basketball, Handball, & Extra

Watch: NBC, Peacock

4 a.m. ET

Judo – Ladies’s 48kg, Males’s 60kg Eliminations

Watch: Digital solely

4:30 a.m. ET

Badminton – Combined Doubles: China vs. USA

Watch: USA Community

4:30 a.m. ET

Area Hockey – Males’s Pool B: Belgium vs. Eire

Watch: Digital solely

4:30 a.m. ET

Capturing – Combined Staff Air Rifle Closing

Watch: Digital solely

5 a.m. ET

Basketball – Males’s Group A: Australia vs. Spain

Watch: Digital solely

5 a.m. ET

Ladies’s Synchro 3m Springboard Closing

Watch: NBC, Peacock

5 a.m. ET

Gymnastics – Males’s Qualification: Subdiv. 1 Flooring

Watch: Digital solely

5 a.m. ET

Gymnastics – Males’s Qualification: Subdiv. 1 Parallel Bars

Watch: Digital solely

5 a.m. ET

Gymnastics – Males’s Qualification: Subdiv. 1 Pommel Horse

Watch: Digital solely

5 a.m. ET

Gymnastics – Males’s Qualification: Subdiv. 1 Rings

Watch: Digital solely

5 a.m. ET

Gymnastics – Males’s Qualification: Subdiv. 1 Vault

Watch: Digital solely

5 a.m. ET

Gymnastics – Males’s Qualification: Subdiv. 1

Watch: E!

5 a.m. ET

Gymnastics – Males’s Qualification: Staff USA Tracker

Watch: Digital solely

5 a.m. ET

Handball – Males’s Group B: Hungary vs. Egypt

Watch: Digital solely

5 a.m. ET

Capturing – Combined Staff Air Rifle Closing

Watch: CNBC

5 a.m. ET

Swimming – Heats: Males’s & Ladies’s 4×100 Free & Extra

Watch: USA Community

5:30 a.m. ET

Basketball – Males’s Group A: Australia vs. Spain

Watch: CNBC

5:50 a.m. ET

Gymnastics – Males’s Qualification: Subdiv. 1

Watch: NBC, Peacock

6 a.m. ET

Prime Olympic Highlights – Better of Paris

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Juegos Olimpicos Paris 2024 – Clavados y Voleiboil

Watch: Telemundo

6 a.m. ET

Skateboarding – Males’s Road: Preliminary Spherical

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Tennis – Outer Court docket 10

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Tennis – Outer Court docket 11

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Tennis – Outer Court docket 12

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Tennis – Outer Court docket 13

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Tennis – Outer Court docket 14

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Tennis – Outer Court docket 6

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Tennis – Outer Court docket 7

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Tennis – Outer Court docket 8

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Tennis – Outer Court docket 9

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Tennis – Ladies’s Singles Spherical 1: Bogdan (ROU) vs. Paolini (ITA)

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Tennis – Ladies’s Singles Spherical 1: Ostapenko (LAT) vs. Osorio (COL)

Watch: Digital solely

6 a.m. ET

Tennis – Ladies’s Singles Spherical 1: Swiatek (POL) vs. Begu (ROU)

Watch: Digital solely

6:45 a.m. ET

Area Hockey – Males’s Pool A: Netherlands vs. South Africa

Watch: Digital solely

6:45 a.m. ET

Rowing – Heats: Double, Quadruple & Extra

Watch: USA Community

6:45 a.m. ET

Skateboarding – Males’s Road: Preliminary Spherical

Watch: CNBC

7 a.m. ET

Digital Unique – Gold Zone: Day 1

Watch: Gold Zone

7 a.m. ET

Volleyball – Males’s Pool B: Italy vs. Brazil

Watch: Digital solely

7:15 a.m. ET

Area Hockey – Males’s Pool B: Australia vs. Argentina

Watch: Digital solely

7:15 a.m. ET

Volleyball – Males’s Pool B: Italy vs. Brazil

Watch: USA Community

7:30 a.m. ET

Basketball – Males’s Group B: Germany vs. Japan

Watch: Digital solely

7:35 a.m. ET

Badminton – Ladies’s Doubles: China vs. Malaysia

Watch: E!

7:35 a.m. ET

NBC Daytime – Heats: Males’s & Ladies’s 4x100m Free & Extra

Watch: NBC, Peacock

8 a.m. ET

Badminton – M/W/Mx Singles, Doubles: Group Play (Pt. 1)

Watch: Digital solely

8 a.m. ET

Seaside Volleyball – Males’s Pool D: USA (Partain/Benesh) vs. CUB (Diaz/Alayo)

Watch: NBC, Peacock

8 a.m. ET

Equestrian – Eventing: Dressage Staff & Particular person, Half 2

Watch: Digital solely

8 a.m. ET

Handball – Males’s Group A: Croatia vs. Japan

Watch: Digital solely

8 a.m. ET

Juegos Olimpicos Paris 2024 – Noticias Olimpicas

Watch: Telemundo

8 a.m. ET

Tennis – Featured Matches: Pt. 1

Watch: Digital solely

8 a.m. ET

Water Polo – Ladies’s Group: Netherlands vs. Hungary

Watch: E!

8:30 a.m. ET

Biking – Males’s and Ladies’s Particular person Time Trials

Watch: Digital solely

8:30 a.m. ET

Rugby – Males’s Bronze/Gold Finals

Watch: Digital solely

8:30 a.m. ET

Tennis – Males’s Singles Spherical 1: Djokovic (SRB) vs. Ebden (AUS)

Watch: Digital solely

8:30 a.m. ET

Males’s Singles Spherical 1: Habib (LBN) vs. Alcaraz (ESP)

Watch: Digital solely

9 a.m. ET

Badminton – Ladies’s Doubles: China vs. USA

Watch: USA Community

9 a.m. ET

Seaside Volleyball – Males’s Pool A: SWE (Ahmen/Hellvig) vs. AUS (Nicholaidis/Carracher)

Watch: Digital solely

9 a.m. ET

Canoeing – Slalom: Males’s Canoe & Ladies’s Kayak Heats

Watch: Digital solely

9 a.m. ET

Biking – Ladies’s Time Trial

Watch: NBC, Peacock

9 a.m. ET

Futbol Paris 2024 – Argentina vs. Irak

Watch: Universo

9 a.m. ET

Futbol Paris 2024 – Republica Dominicana vs. Espana

Watch: Telemundo

9 a.m. ET

Soccer – Males’s Group B: Argentina vs. Iraq

Watch: Digital solely

9 a.m. ET

Soccer – Males’s Group C: Dominican Republic vs. Spain

Watch: Digital solely

9 a.m. ET

Desk Tennis – M&W Singles, Combined Doubles: Early Rounds

Watch: Digital solely

9:15 a.m. ET

Gymnastics – Males’s Qualification: Subdiv. 2

Watch: E!

9:30 a.m. ET

Boxing – W Bantam (R32), M Mild (R32) & Extra

Watch: Digital solely

9:30 a.m. ET

Water Polo – Ladies’s Group: Greece vs. USA

Watch: USA Community

9:35 a.m. ET

Rugby – Males’s Semifinals

Watch: CNBC

10 a.m. ET

Handball – Males’s Group B: Norway vs. Argentina

Watch: Digital solely

10 a.m. ET

Judo – Ladies’s 48kg, Males’s 60kg Repechages, Finals

Watch: Digital solely

10 a.m. ET

Heats – Males’s & Ladies’s 4x100m Free & Extra

Watch: NBC, Peacock

10:30 a.m. ET

Seaside Volleyball – Males’s Pool A: SWE (Ahman/Hellvig) vs. AUS (Nicholaidis/Carracher)

Watch: CNBC

10:45 a.m. ET

Biking – Males’s Time Trial

Watch: USA Community

10:45 a.m. ET

Males’s Qualification – Subdiv. 2

Watch: NBC, Peacock

11 a.m. ET

Paris 2024 – Baloncesto M: FRA vs. BRA

Watch: Telemundo

11 a.m. ET

Area Hockey – Males’s Pool A: Germany vs. France

Watch: Digital solely

11 a.m. ET

Skateboarding – Males’s Road Closing

Watch: Digital solely

11 a.m. ET

Futbol Paris 2024 – Ucrania vs. Marruecos

Watch: Universo

11 a.m. ET

Soccer – Males’s Group B: Ukraine vs. Morocco

Watch: Digital solely

11 a.m. ET

Soccer – Males’s Group C: Uzbekistan vs. Egypt

Watch: Digital solely

11 a.m. ET

Tennis – Males’s Singles Spherical 1: Bergs (BEL) vs. Tsitsipas (GRE)

Watch: Digital solely

11 a.m. ET

Tennis – Ladies’s Doubles First Spherical

Watch: Digital solely

11 a.m. ET

Volleyball – Males’s Pool B: Poland vs. Egypt

Watch: Digital solely

11:15 a.m. ET

Basketball – Males’s Group B: France vs. Brazil

Watch: CNBC

11:30 a.m. ET

Area Hockey – Males’s Pool B: India vs. New Zealand

Watch: Digital Solely

11:30 a.m. ET

Skateboarding – Males’s Road: Closing

Watch: NBC, Peacock

11:30 a.m. ET

Paris Additional 1 – Volleyball & Extra

Watch: NBC, Peacock

12 p.m. ET

Seaside Volleyball – Ladies’s Pool B: CHN (Xue/X.Y. Xia) vs. AUS (Mariafe/Clancy)

Watch: Digital solely

12:05 p.m. ET

Canoeing – Slalom: Ladies’s Kayak Heats

Watch: E!

12:05 p.m. ET

Desk Tennis – Males’s Singles: USA vs. Moldova

Watch: USA Community

12:30 p.m. ET

Water Polo – Ladies’s Group B: Spain vs. France

Digital solely

12:45 p.m. ET

Water Polo – Ladies’s Group: Greece vs. USA

Watch: NBC, Peacock

1 p.m. ET

Prime Olympic Highlights – Better of Paris

Watch: Digital solely

1 p.m. ET

Seaside Volleyball – Males’s Pool D: BRA (George/Andre) vs. MAR (Abicha/Elgraoui)

Watch: Digital solely

1 p.m. ET

Fencing – Ladies’s Epee & Males’s Sabre Bronze/Gold Finals

Watch: Digital solely

1 p.m. ET

Handball – Males’s Group A: Germany vs. Sweden

Watch: Digital solely

1 p.m. ET

Rugby – Males’s Bronze Closing

Watch: CNBC

1 p.m. ET

Futbol Paris 2024 – Israel vs. Paraguay

Watch: Universo

1 p.m. ET

Futbol Paris 2024 – Nueva Zelanda vs. Estados Unidos

Watch: Telemundo

1 p.m. ET

Soccer – Males’s Group A: New Zealand vs. USA

Watch: USA Community

1 p.m. ET

Soccer – Males’s Group D: Israel vs. Paraguay

Watch: Digital solely

1 p.m. ET

Browsing – Males’s Spherical 1

Watch: Digital solely

1 p.m. ET

Tennis – Featured Matches, Half 2

Watch: Digital solely

1 p.m. ET

Tennis – Males’s Doubles Spherical 1: Gonzalez/Molteni (ARG) vs. Alcaraz/Nadal (ESP)

Watch: Digital solely

1:15 p.m. ET

Canoeing – Slalom: Males’s Kayak Heats

Watch: E!

1:30 p.m. ET

Badminton – M/W Singles, Doubles: Group Play, Pt. 3

Watch: Digital solely

1:30 p.m. ET

Area Hockey – Ladies’s Group: Argentina vs. USA

Watch: CNBC

1:45 p.m. ET

Rugby – Males’s Gold Closing

Watch: NBC, Peacock

2 p.m. ET

Boxing – W Mild (R32), M Center (R32) & Extra

Watch: Digital solely

2 p.m. ET

Gymnastics – Males’s Qualification: Subdiv. 3

Watch: E!

2 p.m. ET

Desk Tennis – Males’s & Ladies’s Singles: Spherical of 64

Watch: Digital solely

2:05 p.m. ET

Water Polo – Ladies’s Group A: Australia vs. China

Watch: Digital solely

2:15 p.m. ET

Area Hockey – Ladies’s Pool A: Netherlands vs. France

Watch: Digital solely

2:30 p.m. ET

Swimming – Finals: M&W 400m Free, M&W 4x100m Free

Watch: NBC, Peacock

3 p.m. ET

Handball – Males’s Group B: Denmark vs. France

Watch: Digital Solely

3 p.m. ET

Futbol Paris 2024 – Francis vs. Guinea

Watch: Telemundo

3 p.m. ET

Soccer – Males’s Group A: France vs. Guinea

Watch: Digital solely

3 p.m. ET

Soccer – Males’s Group D: Japan vs. Mali

Watch: Digital solely

3 p.m. ET

Tennis – Males’s Singles Spherical 1: Hijikata (AUS) vs. Medvedev (AIN)

Watch: Digital solely

3 p.m. ET

Volleyball – Males’s Pool C: United States vs. Argentina

Watch: USA Community

3 p.m. ET

Voleibol Paris 2024 – Argentina vs. Estados Unidos

Watch: Universo

3:15 p.m. ET

Basketball – Males’s Group A: Greece vs. Canada

Watch: CNBC

3:30 p.m. ET

Tennis – Ladies’s Singles Spherical 1: Osaka (JPN) vs. Kerber (GER)

Watch: Digital solely

4 p.m. ET

Ladies’s Pool B – USA (Nuss/Kloth) vs. CAN (Bansley/Bukovec)

Watch: NBC, Peacock

4:35 p.m. ET

Equestrian – Eventing: Dressage

Watch: E!

5 p.m. ET

Seaside Volleyball – Males’s Pool A: ITA (Cottafava/Nicolai) vs. QAT (Cherif/Ahmed)

Watch: Digital solely

5 p.m. ET

Boxing – Ladies’s Bantam Eliminations & Extra

Watch: CNBC

5 p.m. ET

Biking – Males’s Time Trial

Watch: NBC, Peacock

5 p.m. ET

Fencing – Ladies’s Epee & Males’s Sabre Bronze/Gold Finals

Watch: USA Community

5 p.m. ET

Encore Protection – Basketball & Extra

Watch: NBC, Peacock

5 p.m. ET

Encore Protection – Equestrian & Extra

Watch: NBC, Peacock

5:30 p.m. ET

Capturing – Combined Staff Air Rifle Closing

Watch: CNBC

5:45 p.m. ET

Browsing – Ladies’s Spherical 1

Watch: Digital solely

6 p.m. ET

Rugby – Males’s Bronze, Gold Finals

Watch: USA Community

7 p.m. ET

Water Polo – Ladies’s Group: USA vs. Greece

Watch: USA Community

8 p.m. ET

Olympic Highlights – Better of Paris

Watch: Digital solely

8 p.m. ET

Basketball – Males’s Group B: Germany vs. Japan

Watch: USA Community

8 p.m. ET

Primetime in Paris

Watch: NBC, Peacock

9:30 p.m. ET

Handball – Males’s Group B: Denmark vs. France

Watch: USA Community

10:30 p.m. ET

Encore Protection – Volleyball & Extra

Watch: NBC, Peacock

10:30 p.m. ET

Rowing – Heats: Double, Quadruple & Extra

Watch: USA Community

11 p.m. ET

Seaside Volleyball – Males’s Pool D: USA (Partain/Banesh) vs. CUB (Diaz/Alayo)

Watch: USA Community

11:30 p.m. ET

Late Night time Protection

Watch: NBC, Peacock

11:30 p.m. ET

Encore Protection – Soccer & Extra

Watch: NBC, Peacock

For extra Olympics protection, try the ESPN hub web page for breaking information, options, FAQs, previews, and extra.