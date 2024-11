Iowa State Wrestle-Off Results (11/2/24)

AMES, Iowa – Iowa State held two classes of wrestle-offs Saturday on the Lied Rec Middle. Outcomes are listed beneath.

Kysen Terukina , Osmany Diversent , Paniro Johnson , Cody Chittum , MJ Gaitan , Jacob Frost , Sawyer Bartelt , Nando Villaescusa and Yonger Bastida will probably be held out of wrestle-offs till a later date.

SESSION I RESULTS

125 – Adrian Meza dec. Garrett Grice , 8-6

*133 – Evan Frost (So.) TF Canon Acklin ,18-2, (4:02)

*141 – Casey Swiderski TF Sam Hrabovsky , 22-4 (6:34)

149 – Anthony Echemendia TF Carter Fousek , 19-3 (4:38)

157 – Kane Naaktgeboren Maj. Dec. Christian Stanek , 15-1

165 – Connor Euton dec. Manny Rojas , 8-1

174 – Aiden Riggins dec. Tate Naaktgeboren , 6-2

184 – Evan Bockman TF Caleb Helgeson , 20-2 (5:39)

*197 – Christian Carroll Maj. Dec. McCrae Hagarty , 15-4

*285 – Daniel Herrera Maj. Dec. CJ Carter , 13-2

*Denotes exhibition match

SESSION II RESULTS

*141 – Zach Redding TF Sam Hrabovsky , 20-3 (4:35)

165 – Connor Euton maj. dec. Manny Rojas , 20-8

174 – Aiden Riggins dec. Tate Naaktgeboren , 4-2

*Denotes exhibition match