T20 World Cup final: India beat South Africa by seven runs to claim trophy – as it happened | T20 World Cup 2024

Time for us to go, leaving India celebrating on the Kensington Oval outfield with their families . A fabulous final match to finish with after the semi-final disappointments. Huge congratulations to India – the team of the tournament, gilded with the incredible Bumrah. Commiserations to South Africa – a super team and so close to glory. Is this another choke? Hard to say that when Bumrah is on the pitch.

Ali’s report will be here soon to mark the full stop on this OBO. Thanks for all your messages throughout the competition – it has been great fun. Good bye!

India collect their medals, huge smiles. Rohit Sharma: “It’s very hard to sum up what we’ve been through for the last three years. We’ve worked very hard as individuals and as a team. Today is a result of what we’ve been doing the past three or four years. Guys do understand when the pressure is on what needs to be done, we had the perfect example of this today when the back is against the wall what is required. We wanted this really bad, thanks for the management for helping us.”

Virat, all the years he has played and the others played around him. I’ve played alongside Bumrah for so many years, I know exactly what he brings to the table but how? It is just masterclass. He backs his skills. Jasprit Bumrah to put it in one phrase is a class act. I am very proud of the boys. The fans are fantastic, from New York to Barbados, I want to salute them and also back home millions are watching us, this is for them, they have been waiting for a long time. “

An impatient Hardik beckons Rohit over. The trophy is his at last Out come the fireworks and the glitter and the champagne.And at last Rahul Dravid gets his moment in the sun, stepping down with a trophy – not a bad way to go.

Carlos Brathwaite, destroyer of English dreams in 2016, puts the T20 World Cup on the presentation podium and gives everyone a little wave.

Up come the umpires, then South Africa to collect their medals in a box to respectful applause Aiden Markram: “Obviously gutted for the time being. Will take some time to have some reflection on a really good campaign. It hurts quite a bit but really proud of the team. Thought we bowled well without much help from the pitch, incredibly proud of this group of people. We’ve seen with a lot of our games that it isn’t over till the last ball is bowled, especially at the back end things happen quite quickly, we got into a great position which proves we are worthy finalists. One thing that is guaranteed that a South African is a competitive person, a respectful person and and won’t go down without a fight.”

No competition! “You try to focus on the job, I don’t have a lot of words, the emotions are taking over. I usually don’t cry after a game, but we thought we were in trouble but to come back is an amazing feeling. My son is here, my family is here and so glad I was able to do that for India. i was trying to keep myself in a bubble, all tournament I just felt really clear and calm.”

This was my last T20 World cup. One day you feel like you can’t get a run, god is great, I’m just grateful I was able to get the job done for the team when it mattered most. I knew it was now or never, the last T20 game I will play for India, it was the game that helped me judge the situation. Time for the next generation to take over, going to take the team forward, will keep the flag waving high.”

“,”elementId”:”38c9f4b8-aa40-49cb-bb85-350aadca05af”},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

So Virat retires from IT20s as champion. Not a bad way to go.

20th over: South Africa 169-8 (Maharaj 2, Nortje 1) Tears, hugs and exhaustion on both sides. Bad luck to South Africa, who almost had it in the bag, but congratulations to this astonishing Indian side who just kept believing.

Rabada has to go for broke, hits hard, but he can’t get enough length on the ball and Suryakumar collects.

“,”elementId”:”6f779fc9-2c12-4e3b-94f7-09fa25ea35f8″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”abstract”:false},”blockCreatedOn”:1719684010000,”blockCreatedOnDisplay”:”14.00 EDT”,”blockLastUpdated”:1719684106000,”blockLastUpdatedDisplay”:”14.01 EDT”,”blockFirstPublished”:1719684106000,”blockFirstPublishedDisplay”:”14.01 EDT”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”14.01″,”title”:”WICKET! Rabada c Suryakumar b Hardik4 (South Africa 168-8)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”66804a128f081d94ff3d2b01″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Oh my god – that is astonishing, Miller attacks a terrible wide full toss from Hardik, sends it high, high, on the boundary Suryakumar takes the catch with right hand on the run, realises he is heading over the rope so has the peace of mind to throw it up, side steps inside the boundary boards before catching the rebound on hte legal side of the grass. Amazing!

Miller c Suryakumar b Hardik 21 (South Africa 161-7)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”6680470b8f081787dccab4a9″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Through the gate! Jansen thinks he’s got it covered but Bumrah wings the ball through the gap and flicks the leg-stump bail like the ash of a cigarette.

Jansen b Bumrah 2 (South Africa 156-6)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”668045598f081d94ff3d2ada”,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Klaasen stretches for a wider delivery from Hardik but the feet don’t move and he can only squeak an edge through to Pant. He can’t believe what he’s just done. Off he must go.

16th over: South Africa 151-4 (Klaasen 52, Miller 15) chasing 177 Bumrah, but is it too late? An lbw appeal, but it is an inside edge. A yorker of perfection, but Klassen keeps it out. They survive, and Klaasen reaches an astonishing innings-turning 50 from 23 balls. A pause, as Pant gets his knee (strategically?) strapped. 26 needed from 24 balls.

de Kock tries to replay the shot that had brought him four the previous ball, but the fielder has been moved, and Kuldeep is waiting, takes with both hands!

12th over: South Africa 101-3 (de Kock 35, Klaasen 23) Klaasen brings up the 100 with a six off Kuldeep – six crafted with a fast eye and unmoving feet, lofted over cover with a shrug.

“,”elementId”:”593b73b3-fad5-4723-b079-52234b47e183″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”abstract”:false},”blockCreatedOn”:1719681112000,”blockCreatedOnDisplay”:”13.11 EDT”,”blockLastUpdated”:1719681255000,”blockLastUpdatedDisplay”:”13.14 EDT”,”blockFirstPublished”:1719681255000,”blockFirstPublishedDisplay”:”13.14 EDT”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”13.14″,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”66803cce8f081787dccab439″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Stubbs takes a huge stride outside off stump, ready to sweep, eager for more, but misses completely and can just watch as the stumps are rearranged. Axar punches the air, the crowd roars and at the non-striker’s end de Kock tuns in frustration.

Stubbs b Axar 31 (South AFrica 70-3)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”668037068f086bfb3f8f0f11″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Stretches to drive, weight on the back foot, gets a thick edge and a diving Pant collects low to his right. Markram tips his head back and slumps away.

Markram c Pant b Arshdeep 4 (South Africa 12-2)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”668035938f081787dccab3d1″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Just a perfect out-swinger. Shrugs out a shoulder and knocks the top of off stump.

Hendricks b Bumrah 4 (South Africa 7-10″,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”668034e58f081d94ff3d2a01″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

1st over: South Africa 6-0 (Hendricks 4, de Kock 1) They don’t give you much kettle time in this world cup. Five from the first over, Arshdeep’s last delivery a slower ball which Hendricks licks past cover point for four.

“,”elementId”:”e506a4a0-b81c-4e87-b53f-80e6e7176724″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”abstract”:false},”blockCreatedOn”:1719678181000,”blockCreatedOnDisplay”:”12.23 EDT”,”blockLastUpdated”:1719678345000,”blockLastUpdatedDisplay”:”12.25 EDT”,”blockFirstPublished”:1719678346000,”blockFirstPublishedDisplay”:”12.25 EDT”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”12.25″,”title”:”South Africa want 177 to win”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”6680315a8f086bfb3f8f0ee2″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

20th over: India 176-7 (Hardik 5) Nortje, men on the boundary. Dube manages one four, over the ducking bowler, under the diving fielder at mid-on. Two wickets in the over, finishing with a huge leading edge from Jadeja, which Maharaj runs to collect. India have the highest ever score in a World Cup final – what can they do with it?

Jadeja c Maharaj b Nortje 0 (India 176-7)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”668030848f081d94ff3d29dc”,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Dube throws himself at a full toss, sending it down the ground, and Miller catches a bullet, slipping as he does.

Dube c Miller b Nortje 27 (India 174-6)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”66802e668f081d94ff3d29b5″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Just when he’d got going! Serious, innings-building effort. Trying for a second six in the over but caught at long on.

Kohli c Rabada b Jansen 76 (India 163-5)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”66802c278f081787dccab360″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

17th over: India 134-4 (Kohli 50, Dube 21) Nortje, clever bowling, Kohli nurdles but can’t reach the rope – his first fifty of this World Cup – off 48 balls. I’m not sure he raises his bat. Dube uses the wind to reach the rope off the last ball.

“,”elementId”:”206ceede-5e70-4aae-9e10-9995a42fe76d”}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”abstract”:false},”blockCreatedOn”:1719675943000,”blockCreatedOnDisplay”:”11.45 EDT”,”blockLastUpdated”:1719676204000,”blockLastUpdatedDisplay”:”11.50 EDT”,”blockFirstPublished”:1719676194000,”blockFirstPublishedDisplay”:”11.49 EDT”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”11.49″,”title”:”Fifty for Virat Kohli!”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”668028968f081787dccab334″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

A brilliant bit of work from de Kock behind the stumps who had time to collect the ball, pull his glove off and throw down the stumps at the non-striker’s end as a momentarily dozy Patel is slow to react. The end of a cracking innings.

Africa’s Keshav Maharaj and Aiden Markram have fun taking the wicket of India’s Rohit Sharma.”,”caption”:”South Africa’s Keshav Maharaj and Aiden Markram have fun taking the wicket of India’s Rohit Sharma.”,”credit score”:”{Photograph}: Ash Allen/Reuters”}}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”abstract”:false},”blockCreatedOn”:1719671786000,”blockCreatedOnDisplay”:”10.36 EDT”,”blockLastUpdated”:1719673075000,”blockLastUpdatedDisplay”:”10.57 EDT”,”blockFirstPublished”:1719671900000,”blockFirstPublishedDisplay”:”10.38 EDT”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”10.38″,”title”:”WICKET! Rohit c Klaasen b Maharaj 9 (India 23-1)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”668017968f086bfb3f8f0db1″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

South Africa: Quinton de Kock (wk), Reeza Hendricks, Aiden Markram (capt), Heinrich Klaasen, David Miller, Tristan Stubbs, Marco Jansen, Keshav Maharaj, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Tabraiz Shamsi.

“,”elementId”:”62293055-cb4e-48eb-9bb6-e3bd9ad33430″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”abstract”:false},”blockCreatedOn”:1719670678000,”blockCreatedOnDisplay”:”10.17 EDT”,”blockLastUpdated”:1719670735000,”blockLastUpdatedDisplay”:”10.18 EDT”,”blockFirstPublished”:1719670735000,”blockFirstPublishedDisplay”:”10.18 EDT”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”10.18″,”title”:”South African XI”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”6680168b8f081787dccab290″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

India: Rohit Sharma (capt), Virat Kohli, Rishabh Pant (wk), Suryakumar Yadav, Shivam Dube, Hardik Pandya, Axar Patel, Ravindra Jadeja, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah.

“,”elementId”:”d8d89851-7f51-476f-902b-04513cbc6833″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”abstract”:false},”blockCreatedOn”:1719670411000,”blockCreatedOnDisplay”:”10.13 EDT”,”blockLastUpdated”:1719670676000,”blockLastUpdatedDisplay”:”10.17 EDT”,”blockFirstPublished”:1719670677000,”blockFirstPublishedDisplay”:”10.17 EDT”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”10.17″,”title”:”Indian XI”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”6680138e8f081787dccab26b”,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Ravi Shastri, billowing shirt, big green hat, boxing ring manner introduces Aiden Markram and Rohit Sharma – who with arms folded looks underwhelmed by the bluster.

“,”elementId”:”afa6ae27-7bc6-490f-a38d-68eee289c918″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

But he’s happy to. have won the toss. “Looks a good pitch. South Africa have played very good cricket in this tournament and so have we so is going to be a good match. Different players have stepped up for us and that is what is required in a team sport.” No changes for India.

“,”elementId”:”8d59dacc-0c7e-4393-ac73-f96cd2e9bd6e”}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”abstract”:false},”blockCreatedOn”:1719669646000,”blockCreatedOnDisplay”:”10.00 EDT”,”blockLastUpdated”:1719669951000,”blockLastUpdatedDisplay”:”10.05 EDT”,”blockFirstPublished”:1719669951000,”blockFirstPublishedDisplay”:”10.05 EDT”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”10.05″,”title”:”India win the toss and can bat!”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”668010688f081d94ff3d285e”,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

A roll-call of past winners:

“,”elementId”:”38f3214f-be38-4a96-b5d5-d3d5ea992333″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

2007: India

“,”elementId”:”d9d2fc9a-0672-4cb4-9b38-a3755c2ea024″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

2009: Pakistan

“,”elementId”:”25cd7af1-06bc-40ca-8606-9dd5ed6edb9c”},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

2010: England

“,”elementId”:”16d205f7-4fdb-42b2-abf3-154841ddc489″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

2012: West Indies

“,”elementId”:”0e1d0d7b-aba7-4e5a-916c-940030ba2087″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

2014: South Africa

“,”elementId”:”fbd7c891-5702-42d3-b96c-a527c2738d38″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

2016: West Indies

“,”elementId”:”ad8ed2d7-0d10-4b62-a0f9-e625dad54157″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

2021: Australia

“,”elementId”:”8af0ab13-8c3e-4225-ba6e-6230f38c4db3″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

2022: England

“,”elementId”:”05261302-8b67-4097-aae9-d07bf7f425af”}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”abstract”:false},”blockCreatedOn”:1719668840000,”blockCreatedOnDisplay”:”09.47 EDT”,”blockLastUpdated”:1719668959000,”blockLastUpdatedDisplay”:”09.49 EDT”,”blockFirstPublished”:1719668959000,”blockFirstPublishedDisplay”:”09.49 EDT”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”09.49″,”title”:”T20 Champions”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”},{“id”:”667e89028f086bfb3f8eff67″,”components”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Hello! After 27 days, 20 teams, three wash outs, two super overs and a couple of semi-final damp squibs, here we are – Barbados for the big one. The reigning champions were shed in the semi-finals, the losing 2022 finalists sent home in the first round, instead we have cricketing colossus India, who haven’t won this tournament since 2007, and perennial tournament semi-finalists, South Africa, who finally kicked the door down earlier this week.

“,”elementId”:”e1bbed23-a313-45e4-8ce9-f36094396f1f”},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

India wiped the floor with England in the semi-final; South Africa were even more dominant against Afghanistan – albeit on a capricious pitch. Both teams have daemons to fight – India, won’t want to think too deeply about the recent 50-over World Cup final against Australia, South Africa have seven previous ICC competition semi-final defeats under their belt.

“,”elementId”:”926970ef-61f3-4e2d-a6f8-0cfac9e5e38b”},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Rohit Sharma’s team are clear favourites, but South Africa’s bowling firepower could yet see them through – plus they’ve got the best jerseys. Tropical storm Beryl is expected to become a hurricane before it hits Barbados on Monday, but for now all is calm. They walk out for the toss at 3 o’clock BST, and kicks off at 3.30. Don’t miss it!

“,”elementId”:”e0e51ffc-1d7d-4766-ac37-d52b522646d2″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”abstract”:false},”blockCreatedOn”:1719668250000,”blockCreatedOnDisplay”:”09.37 EDT”,”blockLastUpdated”:1719668247000,”blockLastUpdatedDisplay”:”09.37 EDT”,”blockFirstPublished”:1719668250000,”blockFirstPublishedDisplay”:”09.37 EDT”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”09.37″,”title”:”Preamble”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 29 Jun 2024 15.08 EDT”,”secondaryDateLine”:”First printed on Sat 29 Jun 2024 09.37 EDT”}],”filterKeyEvents”:false,”id”:”key-events-carousel-mobile”,”absoluteServerTimes”:false}” config=”{“renderingTarget”:”Net”,”darkModeAvailable”:false,”updateLogoAdPartnerSwitch”:true,”assetOrigin”:”https://belongings.guim.co.uk/”}”>

Key occasions

Present key occasions solely Please activate JavaScript to make use of this function

Ali Martin’s match report Share

Good night time and thanks! Time for us to go, leaving India celebrating on the Kensington Oval outfield with their households . A superb remaining match to complete with after the semi-final disappointments. Big congratulations to India – the staff of the match, gilded with the unimaginable Bumrah. Commiserations to South Africa – a brilliant staff and so near glory. Is that this one other choke? Onerous to say that when Bumrah is on the pitch. Ali’s report shall be right here quickly to mark the complete cease on this OBO. Thanks for all of your messages all through the competitors – it has been nice enjoyable. Good bye! Share Up to date at 15.19 EDT

“Is Pant’s ‘knee damage’ the defining second of the match? Seems a bit grim from this impartial POV, sucking away SA’s momentum and giving Rohit and co a free strategic timeout.” Ah, Nathan Brown – who is aware of, who is aware of? Share

India are champions! India gather their medals, large smiles. Rohit Sharma: “It’s very onerous to sum up what we’ve been by way of for the final three years. We’ve labored very onerous as people and as a staff. Immediately is a results of what we’ve been doing the previous three or 4 years. Guys do perceive when the stress is on what must be accomplished, we had the right instance of this as we speak when the again is in opposition to the wall what’s required. We needed this actually dangerous, thanks for the administration for serving to us.” Virat, all of the years he has performed and the others performed round him. I’ve performed alongside Bumrah for therefore a few years, I do know precisely what he brings to the desk however how? It’s simply masterclass. He backs his expertise. Jasprit Bumrah to place it in a single phrase is a category act. I’m very happy with the boys. The followers are implausible, from New York to Barbados, I need to salute them and likewise again residence tens of millions are watching us, that is for them, they’ve been ready for a very long time. “ An impatient Hardik beckons Rohit over. The trophy is his finally Out come the fireworks and the glitter and the champagne.And finally Rahul Dravid will get his second within the solar, stepping down with a trophy – not a foul method to go. Share

Presentation time. Carlos Brathwaite, destroyer of English goals in 2016, places the T20 World Cup on the presentation podium and offers everybody a bit wave. Up come the umpires, then South Africa to gather their medals in a field to respectful applause Aiden Markram: “Clearly gutted in the intervening time. Will take a while to have some reflection on a extremely good marketing campaign. It hurts fairly a bit however actually happy with the staff. Thought we bowled nicely with out a lot assist from the pitch, extremely happy with this group of individuals. We’ve seen with a whole lot of our video games that it isn’t over until the final ball is bowled, particularly on the again finish issues occur fairly rapidly, we bought into a fantastic place which proves we’re worthy finalists. One factor that’s assured {that a} South African is a aggressive particular person, a respectful particular person and and received’t go down with out a struggle.” Share

“Was {that a} authorized catch?” asks Paul Burns. “After going over, Yadav by no means bought a foot down contained in the rope earlier than taking it.” Right here is without doubt one of the finest defensive performs ever and it could have single-handedly received the T20 World Cup Closing for India. Take note of the place Suryakumar Yadav’s ft are the entire time – if the ball, and the participant with the ball in his hand cross the boundary you could see right here… pic.twitter.com/K84AfOOEKd — Daman Rangoola (@damanr) June 29, 2024 nn”}}” config=”{“renderingTarget”:”Net”,”darkModeAvailable”:false,”updateLogoAdPartnerSwitch”:true,”assetOrigin”:”https://belongings.guim.co.uk/”}”> Right here is without doubt one of the finest defensive performs ever and it could have single-handedly received the T20 World Cup Closing for India. Take note of the place Suryakumar Yadav’s ft are the entire time – if the ball, and the participant with the ball in his hand cross the boundary you could see right here… pic.twitter.com/K84AfOOEKd — Daman Rangoola (@damanr) June 29, 2024 The umpires did verify it on the time, so i feel all is above board. Share

“To steal somebody’s phrase,” faucets David Bertram, “Cricket bloody hell.” Eoin Morgan is in plain-speaking mode. “South Africa spectacularly fell aside.” he says. “I believed with the momentum that was there as we speak, they had been there, they took the sport to the brink after which acted like a frightened rabbit, it’s a must to keep on with the method.” Share

Participant of the match: Jasprit Bumrah No competitors! “You attempt to deal with the job, I don’t have a whole lot of phrases, the feelings are taking on. I often don’t cry after a recreation, however we thought we had been in hassle however to return again is a tremendous feeling. My son is right here, my household is right here and so glad I used to be in a position to try this for India. i used to be making an attempt to maintain myself in a bubble, all match I simply felt actually clear and calm.” India’s Jasprit Bumrah (centre, along with his arms raised) celebrates after dismissing South Africa’s Reeza Hendricks, the primary of his two wickets within the remaining. {Photograph}: Ramón Espinosa/AP Share Up to date at 14.36 EDT

Participant of the match: Virat Kohli for his 76 This was my final T20 World cup. Sooner or later you are feeling like you’ll be able to’t get a run, god is nice, I’m simply grateful I used to be in a position to get the job accomplished for the staff when it mattered most. I knew it was now or by no means, the final T20 recreation I’ll play for India, it was the sport that helped me choose the state of affairs. Time for the subsequent era to take over, going to take the staff ahead, will maintain the flag waving excessive.” So Virat retires from IT20s as champion. Not a foul method to go. India’s Virat Kohli performs a shot throughout his 76 run innings. {Photograph}: Ricardo Mazalán/AP Share Up to date at 15.08 EDT

Interview, interviews, interviews. Axar Patel: “This implies all the things to me, after I come to this World Cup, the sensation that I’ve to do one thing for India and eventually I do it. Im making an attempt to maintain it easy and making an attempt to not suppose it was a remaining, simply enjoying on benefit. I feel Rahul and Rohit, you’ll be able to see, he’s a tremendous man. I wasn’t anticipating to be promoted as we speak, I didn’t et to consider my batting and that wasn’t for me.” Dravid stands quietly on the sidelines, taking all of it in. Jay Shah, BCCI secretary, appears to assist plant an India flag within the pitch and pose by it earlier than taking a name on his cellular. Share

“Sorry to spam your inbox as we speak.” It’s a pleasure Bhawesh. “So irritating these previous few overs and my associates in India and USA received’t decide my name, haha. Such a fantastic recreation. So pleased India ended up on the profitable aspect as we speak. I assume getting Bumrah earlier paid off and South Africa needed to see him by way of, a very affordable plan. Effectively supported by different bowlers One has to really feel for South Africa although. They made it to remaining this time, they’ll win it quickly. Love their staff. Powerful luck as we speak for them. “Dancing is on tonight!” Diamonds on the soles of your footwear. Take pleasure in! Share

Rohit, after stealing a quiet few seconds for himself, brings his staff over to shake fingers with South Africa. Hardik is totally overwhelmed, he and David Miller share the embrace of two males who’ve come by way of excessive stress – although on totally different sides of the merciless divide. Share

India beat South Africa by seven runs to win the T20 World Cup! twentieth over: South Africa 169-8 (Maharaj 2, Nortje 1) Tears, hugs and exhaustion on each side. Unhealthy luck to South Africa, who nearly had it within the bag, however congratulations to this astonishing Indian aspect who simply stored believing. Pleasure abounds amongst the India gamers. {Photograph}: Ash Allen/Reuters Share Up to date at 14.16 EDT

WICKET! Rabada c Suryakumar b Hardik4 (South Africa 168-8) Rabada has to go for broke, hits onerous, however he can’t get sufficient size on the ball and Suryakumar collects. Share

19.4: No matter Rohit and Hardik mentioned, it wasn’t that. A large. 9 wanted from two. Share

19.4: A leg bye! 10 wanted from two. Rohit and Hadik talk about. They will’t watch within the SA dugout. Share

19.3: A bye! 11 wanted from three Share Up to date at 13.58 EDT

19.2: Rabada flays an edge for 4! 12 wanted from 4 Share

WICKET! Miller c Suryakumar b Hardik 21 (South Africa 161-7) Oh my god – that’s astonishing, Miller assaults a horrible vast full toss from Hardik, sends it excessive, excessive, on the boundary Suryakumar takes the catch with proper hand on the run, realises he’s heading over the rope so has the peace of thoughts to throw it up, aspect steps contained in the boundary boards earlier than catching the rebound on hte authorized aspect of the grass. Wonderful! India’s Suryakumar Yadav throws the ball up earlier than crossing the boundary … {Photograph}: Chandan Khanna/AFP/Getty Pictures Then takes a catch to dismiss David Miller. {Photograph}: Alex Davidson/ICC/Getty Pictures Share Up to date at 14.17 EDT

nineteenth over: South Africa 161-6 (Miller 18, Maharaj 1) chasing 177 16 wanted from 6 What can Arshdeep go away for Hardik to play with? (forgive me, Bumrah is now bowled out) Maharaj can’t squeak a run from the primary two, a single from the third, then Miller nurdles two. A single from the fifth places Maharaj on strike – will he simply attempt to survive the final ball to go away Miller on strike. Within the crowd, they watch by way of unfold fingers. A superb little bit of fielding from Arshdeep as he leaps in comply with by way of to discipline the ball. Glorious over and excessive fives all spherical. “I’m shocked there’s been so little point out of the particular match enjoying situation within the occasion of India going 1-0 down within the play-off remaining sequence this weekend?” Are you being mischievous Brian Withington? Share Up to date at 14.02 EDT

18th over: South Africa 157-6 (Miller 18, Maharaj 1) chasing 177 20 wanted from 12 Miller shadow bins at Bumrah’s first ball, bum protruding like a unsupported shelf. The second a dot, a single from the third. Can he breakthrough? Sure he can, after all he can – a ball of magnificence. Maharaj by some means will get the bat down on the fifth, and the sixth is squeezed for a single. Excessive, excessive, stress. Share

WICKET! Jansen b Bumrah 2 (South Africa 156-6) By means of the gate! Jansen thinks he’s bought it lined however Bumrah wings the ball by way of the hole and flicks the leg-stump bail just like the ash of a cigarette. India’s Jasprit Bumrah (centre) celebrates after South Africa’s Marco Jansen (left) is clear bowled. {Photograph}: Chandan Khanna/AFP/Getty Pictures Share Up to date at 13.55 EDT

seventeenth over: South Africa 155-5 (Miller 17, Jansen 2) chasing 177 22 wanted from 18 Hardik modifications the sport with that wicket, from boundaries each ball to 4 singles from the over. “Guess we aren’t profitable this one both!” writes Bhawesh Kumar. “Completely satisfied for South Africa in the event that they win. They’ve had their heartbreaks!” Nonetheless time Bhawesh, nonetheless time. Share

WICKET! Klaasen c Pant b Hardik 52 (South Africa 151-5) Klaasen stretches for a wider supply from Hardik however the ft don’t transfer and he can solely squeak an edge by way of to Pant. He can’t imagine what he’s simply accomplished. Off he should go. India’s Hardik Pandya, proper, is congratulated by teammates after taking the wicket of South Africa’s Heinrich Klaasen. {Photograph}: Ramón Espinosa/AP Share Up to date at 13.53 EDT

Fifty for Klaasen! sixteenth over: South Africa 151-4 (Klaasen 52, Miller 15) chasing 177 Bumrah, however is it too late? An lbw enchantment, however it’s an inside edge. A yorker of perfection, however Klassen retains it out. They survive, and Klaasen reaches an astonishing innings-turning 50 from 23 balls. A pause, as Pant will get his knee (strategically?) strapped. 26 wanted from 24 balls. South Africa Heinrich Klaasen thwacks the ball on his method to his half-century. {Photograph}: Deepak Malik/Shutterstock Share Up to date at 13.43 EDT

fifteenth over: South Africa 147-4 (Klaasen 49, Miller 14) chasing 177 Dismayed faces within the crowd. Fingers on hips for Rohit as Klaasen ploughs by way of Axar Patel – 24 from the over: 4 over Axar’s head, then six onto the roof, six over long-on, 4 flying by way of the off aspect. Throw in a few wides and South Africa now want only a run a ball. Share

14th over: South Africa 123-4 (Klaasen 27, Miller 14) chasing 177 Kuldeep’s final over, with out his typical mischief as we speak. Miller carves him away for 4, and subsequent ball pulls him for six. Fourteen from the over, Miller instantly hits his stride. Share

thirteenth over: South Africa 109-4 (Klaasen 26, Miller 1) chasing 177 Arsheep comes again and de Kock flicks him over high quality leg with a swivel on the again foot for 4. However he’s blind to the fast discipline change as high quality leg shuffles again, repeats the shot and have to be on his method. Twist follows flip. Share

WICKET! de Kock c Kuldeep b Arshdeep 39 (South Africa 106-4) de Kock tries to replay the shot that had introduced him 4 the earlier ball, however the fielder has been moved, and Kuldeep is ready, takes with each fingers! Kuldeep Yadav is ready by the boundary and gratefully takes Quinton de Kock’s into his fingers. {Photograph}: Alex Davidson/ICC/Getty Pictures Arshdeep Singh is congratulated by his teammates after taking de Kock’s wicket. {Photograph}: Matthew Lewis/ICC/Getty Pictures Share Up to date at 13.29 EDT

twelfth over: South Africa 101-3 (de Kock 35, Klaasen 23) Klaasen brings up the 100 with a six off Kuldeep – six crafted with a quick eye and unmoving ft, lofted over cowl with a shrug. Share

eleventh over: South Africa 93-3 (de Kock 34, Klaasen 16) Jadeja – headband, sun shades. Klaasen smashes him straight and lengthy over the sightscreen for six. Contact of the Klusener about his simplicity of hitting. Jadeja sprints to discipline off his personal bowling, a contact of hysteria to India within the discipline now. 12 from the over. Share

tenth over: South Africa 81-3 (de Kock 29, Klaasen 7) Temporary respiration house for India with three dots off Hardik’s first over, however then Klaasen flambes six, flat and straight over level. A no ball brings a free hit which Pant takes behind the stumps. On the half method stage, South AFrica are marginally forward. However Bumrah. “Good afternoon,” whats up Bhawesh Kumar! “The final time I despatched you an e mail, it was in all probability 4 am or one thing in Cambridge, MA, and India was enjoying Australia within the World Cup remaining. I used to be anxious about India shedding the sport. This time round, the viewing time is rather more affordable, and as I’m beginning to get nervous by this dangerous-looking partnership, Axar Patel clear bowlds Stubbs. My coronary heart is beginning to beat usually once more. Hoping this time India wins the sport. I’ll go dancing tonight if that occurs :)“ Fifty fifty at this stage as as to if your dancing footwear stay within the cabinet… Share

ninth over: South Africa 71-3 (de Kock 29, Klaasen 0) Stubbs begins the over by slog-sweeping Axar brilliantly, however should go away the sector with the job lower than half accomplished. Share

WICKET! Stubbs b Axar 31 (South AFrica 70-3) Stubbs takes an enormous stride outdoors off stump, prepared to brush, anticipating extra, however misses fully and might simply watch because the stumps are rearranged. Axar punches the air, the group roars and on the non-striker’s finish de Kock tuns in frustration. South Africa’s Tristan Stubbs reacts after being bowled out by India’s Axar Patel. {Photograph}: Ramón Espinosa/AP Share Up to date at 13.26 EDT

eighth over: South Africa 62-2 (de Kock 28, Stubbs 24) Persevering with to roll alongside properly, 13 off the beforehand unplayable Kuldeep, together with an enormous six, slog-swept onto the photo voltaic panel by de Kock! Share Up to date at 12.56 EDT

seventh over: South Africa 49-2 (de Kock 21, Stubbs 18) India had been 49-3 on the similar stage. Seven from Axar’s over, together with a slog-sweep for 4 from Stubbs. South Africa not overawed right here. Howdy Alfred Hartford: “I’m a cricket fan from New Zealand presently in London and gratefully following your match feed in The Guardian. “I’d like to know which Indian bowlers SA plan to assault. Good luck with that! “Hope SA keep within the chase till the ultimate overs once we’ll see the incomparable Bumrah whirling his dervishes!” Well-known final phrases however this seems like it should go all the way down to the wire. Share Up to date at 12.54 EDT

sixth over: South Africa 42-2 (de Kock 20, Stubbs 12) Kuldeep with the ultimate over of the facility play, lengthy fringe blowing within the robust wind. Pant and de Kock share amusing, then de Kock, wriggling for place within the crease, cuts Kuldeep for 4 from his remaining ball. South Africa positively nonetheless in it at this stage. “Hello Tanya, I feel Markram let slip a “poes”, the grittier South African model of your British c-word.” Thanks for that wonderful little bit of lip-reading Lauren Hess! Share

fifth over: South Africa 32-2 (de Kock 15, Stubbs 7) After a cracking more-than-cameo with the bat, it’s Axar’s flip with the ball. Relative riches for South Africa as each batters decide up 4 plus a few singles. Share

4th over: South Africa 22-2 (de Kock 10, Stubbs 2) An exorbitant eight from Bumrah’s second: de Kock discovering a boundary within the hole previous slip. Share

third over: South Africa 14-2 (de Kock 3, Stubbs 1) Rohit is persuaded to overview a “caught behind” – I don’t know the stats on this however my impressions is Rohit is a horrible choose of these items – and India duly lose their overview – nothing displaying on extremely edge. Howdy Teresa Ewart: “Simply completed watching the TDF – and onto the cricket… Good grief! Are they enjoying music between every ball? In what world does that make sense? Absolutely it makes it onerous to pay attention? They “do stuff” between balls don’t they?” So true! I feel the gamers are educated to simply zone out although. Equally I don’t know how these TDF riders maintain going alongside a tiny path between packed shouting crowds with males run alongside them with flares. Share Up to date at 12.40 EDT

WICKET! Markram c Pant b Arshdeep 4 (South Africa 12-2) Stretches to drive, weight on the again foot, will get a thick edge and a diving Pant collects low to his proper. Markram suggestions his head again and slumps away. India’s Arshdeep Singh (proper) celebrates the dismissal of South Africa’s captain Aiden Markram (left). {Photograph}: Ricardo Mazalán/AP Share Up to date at 12.39 EDT

2nd over: South Africa 11-1 (de Kock 1, Markram 4) Markram in early, however sends his first ball from Bumrah for 4 wiht some panache. Simply watching Bumrah’s wicket once more, Hendricks performed with a straight bat however the ball laughed and handed by on its merry method. Simply sensible. Share

WICKET! Hendricks b Bumrah 4 (South Africa 7-10 Only a good out-swinger. Shrugs out a shoulder and knocks the highest of off stump. Reeza Hendricks’ bails go flying courtesy of India’s Jasprit Bumrah. {Photograph}: Ricardo Mazalán/AP Share Up to date at 12.38 EDT

South Africa want 177 to win 1st over: South Africa 6-0 (Hendricks 4, de Kock 1) They don’t offer you a lot kettle time on this world cup. 5 from the primary over, Arshdeep’s final supply a slower ball which Hendricks licks previous cowl level for 4. Share

Kohli makes his mark finally – whether or not it was a masterpiece or too gradual, we will discover out! Time for me to make a fast cup of tea, again shortly. Share

WICKET! Jadeja c Maharaj b Nortje 0 (India 176-7) twentieth over: India 176-7 (Hardik 5) Nortje, males on the boundary. Dube manages one 4, over the ducking bowler, beneath the diving fielder at mid-on. Two wickets within the over, ending with an enormous forefront from Jadeja, which Maharaj runs to gather. India have the very best ever rating in a World Cup remaining – what can they do with it? South Africa’s Keshav Maharaj prepares to take the catch to dismiss India’s Ravindra Jadeja. {Photograph}: Ricardo Mazalán/AP Share Up to date at 12.14 EDT

WICKET! Dube c Miller b Nortje 27 (India 174-6) Dube throws himself at a full toss, sending it down the bottom, and Miller catches a bullet, slipping as he does. India’s Hardik Pandya (centre) reacts as his teammate Shivam Dube (left) is caught out. {Photograph}: Ramón Espinosa/AP Share Up to date at 12.15 EDT

nineteenth over: India 167-5 (Hardik 4, Dube 22) Jansen with the penultimate over – not a person who oozes confidence. South Africa suppose they’ve had Kohli caught behind, nevertheless it seems to be a no ball. Kohli swings wildly on the free hit and misses – he fancies it was a large however is advised no. Kohli then pings a full toss by way of backward sq. for 4, then six straight and candy as you want, earlier than being caught. That wicket may maintain the ultimate complete extra manageable for South Africa. Ah – however then Hardik instantly picks up 4 from a top-edge over the keeper. Share Up to date at 12.04 EDT

WICKET! Kohli c Rabada b Jansen 76 (India 163-5) Simply when he’d bought going! Severe, innings-building effort. Making an attempt for a second six within the over however caught at lengthy on. India followers applaud as Virat Kohli (foreground) walks off the sector after shedding his wicket throughout the T20 World Cup remaining in opposition to South Africa. {Photograph}: Ricardo Mazalán/AP Share Up to date at 12.25 EDT

18th over: India 150-4 (Kohli 64, Dube 22) Rabada’s first ball is greeted with an enormous straight six from Kohli. The subsequent goes for 2, with Kohli sprinting wolf-like, prey in his sights. 4 extra swung with with dancing wrists to the rope. An enormous fats vast. Not Rabada’s finest work: 16 from the over. Share

Fifty for Virat Kohli! seventeenth over: India 134-4 (Kohli 50, Dube 21) Nortje, intelligent bowling, Kohli nurdles however can’t attain the rope – his first fifty of this World Cup – off 48 balls. I’m unsure he raises his bat. Dube makes use of the wind to succeed in the rope off the final ball. Share Up to date at 11.50 EDT

sixteenth over: India 126-4 (Kohli 48, Dube 15) Shamsie is again, the brass band a tooting, drums pounding on the Kensington Oval. Dube goes once more, very vast stance, swings Shamsie powerfully for 4. Time, I feel, to place the foot down. Share