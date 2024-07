Steve Bannon comienza a cumplir su sentencia de 4 meses en una prisión federal por desafiar una citación del Congreso

(CNN) — Steve Bannon, exestratega de la Casa Blanca de Donald Trump, se presentó este lunes en una prisión federal…

(CNN) — Steve Bannon, exestratega de la Casa Blanca de Donald Trump, se presentó este lunes en una prisión federal en Danbury, Connecticut, para comenzar una sentencia de cuatro meses por desafiar una citación del Congreso.

Bannon, el segundo exasistente de Trump en ser encarcelado por una condena por desacato al Congreso después de que Peter Navarro comenzara a cumplir una sentencia de cuatro meses a principios de este año, fue detenido poco después de las 12 p.m. ET.

Fue llevado a la prisión federal en una camioneta negra después de hablar en un podio fuera del centro penitenciario, y dijo que estaba “orgulloso” de ir a prisión.

“Es hora de que me rinda en Danbury”, dijo.

Tanto Bannon como Navarro fueron condenados por no cumplir con las citaciones que les emitió el ahora extinto Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investigó el 6 de enero de 2021. La Corte Suprema rechazó este viernes un intento poco possible de Bannon de evitar presentarse en prisión mientras impugna su condena ante el tribunal federal de apelaciones en Washington.

Bannon dijo que no estaba demeritando a la comisión de la Cámara, sino que más bien confiaba en el consejo de sus abogados de no responder a la citación hasta que los legisladores resolvieran los reclamos de Trump sobre el privilegio ejecutivo en el asunto. Los tribunales no le permitieron argumentar eso ante el jurado que decidió su caso.

El podcaster conservador siguió siendo un fiel aliado de Trump y es un firme partidario de su candidatura a la reelección presidencial.

Steve Bannon se sube a su auto antes de presentarse en la Institución Correccional Federal de Danbury, el lunes 1 de julio de 2024, en Danbury, Connecticut. Crédito: Julia Nikhinson/AP.

“Más poderoso en prisión”

El activista mediático del MAGA mantuvo una agenda muy apretada en los días previos a su sentencia de prisión. Trató, sin éxito, de convencer a Trump de que no asistiera al debate presidencial de CNN la semana pasada. Lanzó su podcast de extrema derecha en el que prometió vengarse de sus enemigos políticos y encarcelar a la precise dirección del Departamento de Justicia.

Y dio la bienvenida a varios periodistas de los principales medios de comunicación para que se unieran a él durante sus transmisiones, todo mientras difundían su narrativa de martirio político.

“Voy a ser más poderoso en prisión de lo que soy ahora”, dijo Bannon la semana pasada.

Su imagen pública fue la de una persona indiferente: despreocupada y sin miedo de su estancia en la instalación federal.

“No voy a quedarme ahí sentado diciendo: ‘Oh, ¡pobre de mí!’, le dijo Bannon a CNN.

Fuentes cercanas a Bannon pintaron un panorama diferente, y describieron a un hombre que vacilaba entre negar que se salvaría de una pena de prisión y la aprensión sobre lo que implicaría la vida tras las rejas.

Contacto limitado con el mundo exterior

Para los acusados ​​de delitos, hay cárceles peores que la que ocupará Bannon durante los próximos cuatro meses. La población carcelaria de Danbury es relativamente pequeña, con menos de 1.200 reclusos, entre hombres y mujeres.

La instalación de baja seguridad donde se alojará a Bannon está llena de delincuentes de cuello blanco, aunque también puede incluir algunos delincuentes violentos y delincuentes sexuales. La unidad penitenciaria ofrece diversos bocadillos, desde mantequilla de maní hasta chips de plátano, según una lista on-line.

Pero el universo de Bannon está a punto de reducirse.

Según personas familiarizadas con la prisión, los reclusos no tienen acceso a Web. Los detenidos en Danbury pueden enviar correos electrónicos sin archivos adjuntos, pero estos pasan por un sistema controlado con retraso. El código de la Oficina Federal de Prisiones prohíbe a los reclusos realizar negocios mientras están encarcelados.

Además del acceso al correo electrónico, los reclusos de Danbury reciben cientos de minutos de teléfono al mes, que pueden utilizar en fragmentos de 15 minutos en un teléfono montado en la pared. Una vez agotados los minutos mensuales, no hay opción de recuperarlos.

Está muy lejos de hacer un podcast para los fieles de Trump durante horas todos los días. Aun así, Bannon insistió en que su plataforma mediática “Warfare Room” prosperaría incluso en su ausencia.

“Somos un movimiento populista. Se trata de la audiencia”, dijo Bannon. “Si nunca vuelvo a ‘Warfare Room’ no hará ninguna diferencia”.

Tenía grandes expectativas de que él también prosperaría en los próximos meses.

“Estoy trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana en esta campaña”, dijo Bannon, quien no tiene un papel formal en la campaña de Trump para 2024, pero sigue siendo uno de los partidarios más estridentes del expresidente, incluso después de que fue despedido de la Casa Blanca de Trump.

“Tendré un impacto mucho mayor en la campaña cuando esté en prisión que el que tengo ahora”, dijo.

Por ahora, sin embargo, Bannon está listo para pasar por un proceso de admisión este lunes que resulta acquainted para los reclusos de Danbury. Pasará por un detector de metales y se someterá a un registro al desnudo. Posteriormente, participará en una evaluación de salud psychological. Luego lo llevarán a su unidad de vivienda, le proporcionarán un petate, le asignarán una cama y lo dejarán que se aclimate a la vida tras las rejas.

Esa vida no incluirá aferrarse a las cartas de sus followers, dijo Bannon.

“Debes concentrar el 100% de tu tiempo en ganar”, dijo sobre aquellos que podrían sentirse inspirados a enviar notas de apoyo a su celular.

“No me envíen una carta porque no la voy a leer”, añadió.

