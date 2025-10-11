Por qué Julio Rodríguez es crucial para el éxito de los Seattle Mariners

Mientras el mundo observaba el ascenso de Cal Raleigh, Julio Rodríguez dio otro paso en su evolución como superestrella.

SEATTLE — Pasó prácticamente desapercibido y eclipsado por el asalto de su compañero a los libros de récords, y se perdió en medio de la emoción de la prosperidad de su equipo, pero Julio Rodríguez logró otra temporada de 30/30 este año. Él y Bobby Witt Jr. son los únicos jugadores en lograrlo dos veces antes de cumplir 25 años, y Rodríguez es el único, en la historia, en acumular 110 jonrones y 110 bases robadas en sus primeras cuatro temporadas en las Grandes Ligas.

A medida que los Seattle Mariners se acercan a un decisivo Juego 5 de su Serie Divisional de la Liga Americana el viernes, gran parte de la presión recaerá sobre Rodríguez. Ha sido una fuente constante de velocidad y potencia, y una defensa de élite en el jardín central, desde que los aficionados al béisbol se enamoraron de él a los 21 años en 2022. Y, sin embargo, la conversación sobre él siempre parece girar en torno a lo que aún no ha logrado, en quién aún no se ha convertido.

Quienes lo rodean parecen no entenderlo.

“Es increíble”, dijo Jerry Dipoto, presidente de operaciones de béisbol de los Mariners. “Nuestras expectativas son muy altas debido a su capacidad física, a los logros que hemos visto. Pero ha jugado cuatro años en las Grandes Ligas. Ha logrado cosas que, en algunos casos, ningún otro jugador ha logrado en sus primeros cuatro años. Si nos fijamos en lo que ha logrado, se sitúa a la altura de los mejores jugadores de 23 a 25 años de la historia. Y, aun así, colectivamente, seguimos esperando más”.

La falta de exposición que suele conllevar jugar para una franquicia de la Costa Oeste de un mercado pequeño podría influir en ello. Jugar en el mismo equipo que Cal Raleigh en un año en el que estableció un récord de jonrones para un bateador ambidiestro, un receptor y un Marinero sin duda también ha influido. También lo han hecho las altas expectativas que generaba ser tan bueno, tan joven. Pero cualquier subestimación de los logros de Rodríguez también podría deberse a cómo se desarrollan sus temporadas.

Todas comienzan de forma angustiosamente lenta, lo que hace que los forasteros se pregunten constantemente qué ha sido de uno de los mayores talentos del deporte, justo antes de dar un giro en la dirección opuesta. Volvió a ocurrir en 2025, pero esta vez, dijo Dipoto, “el punto de transición fue diferente”.

“En años anteriores, se veía cómo se desarrollaba, y él despegaba. Este año, no hubo tiempo de preparación. Simplemente sucedió”.

Comenzó el 11 de julio, antes de una serie como visitante contra el mismo equipo de los Detroit Tigers que Rodríguez espera eliminar de la postemporada. Los Marineros acababan de ser barridos en el Yankee Stadium, y Rodríguez tenía un promedio de bateo de .244/.301/.386. Entre los 155 bateadores calificados en ese momento, su OPS ocupaba el puesto 125. Los jugadores lo habían votado para su tercer Juego de Estrellas, pero Rodríguez, tras consultar con algunos de sus compañeros veteranos, declinó. Necesitaba descansar, pero también despejar la mente.

“Fue una decisión difícil”, dijo Rodríguez, “pero creo que definitivamente llegó con la madurez. Me hubiera encantado poder ir al Juego de Estrellas y divertirme mucho con los chicos, viéndolos a todos. Pero en el campo, en ese momento, necesitaba un descanso”.

Rodríguez anunció su decisión el viernes antes de esa serie del fin de semana en Detroit, y luego se fue de 12-6 con 3 jonrones y 2 bases robadas en una barrida de tres juegos. A partir de ese momento, registró promedio de bateo de .299/.356/.589 con 21 jonrones y 15 bases robadas en un período de 68 juegos. Su OPS de .954 fue el séptimo más alto en las mayores. Su fWAR de 3.8 empató con el de Geraldo Perdomo como el mayor entre los jugadores de posición. En total, solo quedó por detrás de Raleigh en el liderato de los Mariners en jonrones (32), y de Randy Arozarena en bases robadas (30) y fue, por mucho, el mejor jugador defensivo del equipo con 10 outs por encima del promedio.

Incorporar un ejercicio de batting tee alto usado por Raleigh -que mantenía las manos de Rodríguez firmes, le impedía dar zancadas demasiado largas y, en última instancia, convertía muchos de sus rodados en líneas- ayudó a sincronizar la mecánica de Rodríguez. Pero retirarse del Juego de Estrellas, una decisión que Dipoto interpretó como una señal de “enorme crecimiento” de uno de sus jugadores franquicia, funcionó como una liberación mental y emocional.

“Siento que todo empezó a fluir después de eso”, dijo Rodríguez. “Siento que me puse en una mejor posición mental y física, y siento que ahí fue donde todo realmente encajó”.

Los Marineros tienen la pinta de ser un equipo capaz de prolongar su racha en octubre, algo que Seattle no ha presenciado en una generación. La rotación ha recuperado su dominio del año pasado, el bullpen ha sido sólido y la alineación -todavía impulsada por Raleigh y Rodríguez, pero reforzada por las incorporaciones durante la temporada de Eugenio Suárez y Josh Naylor- es más profunda que en años. Sin embargo, la temporada de los Marineros se reduce a un solo partido.

Los Marineros lograron su primera victoria en casa en los playoffs en 24 años gracias al doblete de Rodríguez en la octava entrada del segundo juego del domingo. Luego, se pusieron a las puertas de avanzar con cuatro carreras tempraneras contra Jack Flaherty en el tercer juego del martes. Pero Detroit arrancó con fuerza contra los relevistas centrales de los Marineros 24 horas después para forzar un quinto juego. Tarik Skubal, favorito al Cy Young de la Liga Americana, abrirá por los Tigres, pero los Marineros ganaron la última vez que subió al montículo en el segundo juego y tuvieron un buen desempeño contra él durante la temporada regular. Y volverán a casa.

“Tenemos todo por delante”, dijo el mánager de los Marineros, Dan Wilson. “Estos chicos han hecho esto toda la temporada: cuando se enfrentan a una situación difícil, saben exactamente qué hacer, y se defienden y se recuperan”.

Rodríguez ha estado haciendo eso toda su carrera.

Como novato en 2022, tuvo un abril terrible antes de despegar y alcanzar la categoría de superestrella. En 2023, salvó su temporada con un agosto prodigioso. En 2024, la racha de mayor éxito llegó en julio. Este año, fue la mitad de julio, luego todo agosto y septiembre. Rodríguez tiene un OPS de por vida de .737 en la primera mitad y un OPS de por vida de .902 en la segunda mitad, un salto de 165 puntos.

“Cuantos más partidos ve”, dijo el jardinero derecho de los Marineros, Victor Robles, “mejor se pone”.

Para quienes rodean a Rodríguez, sin embargo, su último cambio no fue tanto una recurrencia como una evolución.

Dipoto, quien conoce a Rodríguez desde que llegó a la organización a los 16 años, dijo que se encuentra “en un estado tranquilo, sereno y concentrado, quizás como nunca lo habíamos visto”. Raleigh lo ve como un Rodríguez “seguro”, “equilibrado” y “controlado” en la caja de bateo en las últimas semanas.

Rodríguez tuvo una tasa de ponches del 21.4%, la más baja de su carrera, en 2025, 4 puntos porcentuales por debajo de donde terminó el año pasado. Dijo que ha mejorado en mantener un enfoque en todo el campo, con una mejor idea de cuándo y dónde aprovechar sus oportunidades para conectar jonrones para su mano. Cree que posee una mejor comprensión de sí mismo en general, y que no haber asistido al Juego de Estrellas, un evento que Rodríguez disfruta más que la mayoría, demuestra eso.

“Tu cuerpo te lo dice”, dijo Rodríguez. Tienes que ser capaz de tener una buena relación contigo mismo y con tu cuerpo, y ser honesto contigo mismo cuando sientes que las cosas no van como quieres y quieres mejorar y ponerte en una mejor situación. Simplemente lo sabes. Simplemente tienes que conocerte a ti mismo para tomar esas decisiones.