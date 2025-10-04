Osasuna vs. Getafe: Alineaciones, pronóstico y apuestas del partido de La Liga de España 2025

La jornada 8 de La Liga 2025 comienza este viernes con un duelo de equipos necesitados. Osasuna y Getafe se enfrentan en El Sadar, ambos con la obligación de cortar la racha negativa y acercarse a la zona alta de la clasificación.

Osasuna viene de caer por 2-0 como visitante frente al Betis y ya son tres los partidos sin triunfos por el empate contra Elche y la derrota vs. Villarreal. En el puesto 13 de la clasificación con siete puntos, no deberá descuidarse porque sólo dos unidades lo separan de los puestos de descenso.

En cuanto a Getafe, pasó de ganar los primeros dos encuentros a sumar sólo cinco puntos en sus últimas cinco presentaciones, con apenas una victoria al recientemente ascendido Oviedo y una racha actual de dos empates al hilo. De todas formas, sus 11 puntos le permiten estar cerca de la zona de clasificación a copas europeas.

De acuerdo a Betway, el favorito en este partido es Osasuna: el triunfo del equipo local paga 2.29 a 1 (+129), mientras que la victoria del Getafe sube hasta los 3.76 a 1 (+276). Por su parte, el empate queda en 2.86 a 1 (+186).

Pronósticos y apuestas de Osasuna vs. Getafe por La Liga

Anotan ambos equipos: 2.36 a 1 (+132)

En un partido entre equipos que necesitan volver a la senda del triunfo, Osasuna y Getafe prometen emociones en Pamplona como cada vez que se enfrentan. En seis de los siete partidos más recientes del historial ambos convirtieron al menos un gol y además suelen brindar lindos espectáculos en El Sadar: los dos últimos duelos, con una victoria por lado, tuvieron al menos tres tantos en el resultado final.

Osasuna gana el primer tiempo: 3.13 a 1 (+213)

El dato positivo para Osasuna es que a pesar de que acumula tres partidos sin poder ganar también suma esa misma cantidad de encuentros sin derrotas en su casa. Esa solidez que ilusiona al entrenador italiano Alessio Lisci se suma a que su equipo pudo anotar el primer gol en cuatro de sus últimos encuentros y además, luego de la fecha FIFA de septiembre, ganó el primer tiempo en tres de sus cuatro duelos frente Rayo Vallecano, Villarreal y Elche.

Alineaciones probables de Osasuna vs. Getafe por La Liga

Herrera; Boyomo, Catena, Cruz; Rosier, Moncayola, Gómez, Torró, Betrones; Muñoz y Budimir. Getafe: Soria; Kiko, Djené, Abqar, Duarte, Rico; Sancris, Martín, Milla, Arambarri; Mayoral.