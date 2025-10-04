No se puede hacer mucho…

El Eibar recibirá al Barcelona este sábado a las 15:00 horas en el Municipal de Ipurúa. Un duelo que cuenta con ocho precedentes, siempre favorables al conjunto azulgrana, que firma un balance de 43 goles a favor (una media de 5.3 por partido) y sólo dos en contra. Arola Aparicio, en 2021, y Margherita Monnecchi, en el último duelo entre ambos equipos que tuvo lugar el pasado mes de marzo, han sido las únicas jugadoras armeras que han conseguido anotar -frente a Sandra Paños y Gemma Font respectivamente-.

La primera vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 27 de febrero de 2021 con triunfo (0-3) del Barcelona en Unbe con goles de Melanie Serrano, Mariona Caldentey y Jenni Hermoso, las tres fuera del conjunto azulgrana en la actualidad. Volverían a verse a finales de año, de nuevo en Unbe y con idéntico resultados (0-3), siendo en esta ocasión las anotadoras Ana Maria Crnogorcevic, Asisat Oshoala y Jenni Hermoso.

Honoka Yonei controla un balón ante la oposición de dos rivales

No volverían a cruzarse hasta el 14 de mayo de 2024, partido disputado en Ipurúa, con triunfo azulgrana (0-4) con goles de Salma Paralluelo, Marta Torrejón, Caroline Graham y Alexia Putellas. El último precedente, el 2 de marzo de este año, de nuevo en el coliseo armero, trajo consigo una nueva victoria del conjunto catalán (1-8), así como el primer gol anotado en casa por el cuadro vasco. Margherita Monnecchi marcó para las locales y Ewa Pajor, Caroline Graham, Vicky López, Patri Guijarro, Salma Paralluelo (2), Ona Batlle y Claudia Pina por las visitantes.

El Eibar llega a la cita tras lograr, la semana pasada, la primera victoria de la temporada tras imponerse por la mínima (0-1) al Levante en Buñol. “Fue importantísimo ganar, son tres puntos de oro. Teniendo en cuenta que no habíamos ganado aún, cómo se está poniendo la clasificación y siendo un rival directo”, aseguró Arene Altonaga, capitana del Eibar, en rueda de prensa. La centrocampista se mostró resignada ante la visita del Barcelona.

Arene Altonaga y Salma Paralluelo pujan por un balón en Ipurúa

Respecto al rival de la próxima semana, Altonaga fue clara: “No se puede hacer mucho…”, admitió. “Nuestro objetivo siempre es hacerlo lo mejor posible, y en este caso tratar que los goles encajados sean los menos posibles, para que no nos perjudique en el golaverage general”, justificó. “Más importante o ilusionante que jugar contra las mejores del mundo es hacerlo en Ipurúa”, subrayó.

​Más reflexivo y optimista se mostró Iñaki Goikoetxea, técnico del Eibar. “Esta semana hemos estado trabajando en cómo incomodarlas, disfrutar y hacer un gran trabajo. En el trabajo que estamos haciendo, de ser sólidas, estamos trabajando bien, y trataremos de aprovechar cualquier pequeña oportunidad que podamos tener”, expuso.

El Barcelona llega a la cita como líder en solitario al ser el único equipo con pleno de victorias (5/5) en lo que llevamos de temporada. Pere Romeu, atendiendo al estreno de la fase Liga de la Champions League la próxima semana –el Barcelona recibirá al Bayern de Múnich el martes en el Johan Cruyff- podría realizar rotaciones. No estará Claudia Pina, baja por una sobrecarga muscular en su muslo derecho.