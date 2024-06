Estados Unidos será el anfitrión de la Copa América 2024 del 20 de junio al 14 de julio, y que una vez más contará con seis naciones invitadas como parte de un nuevo “acuerdo de colaboración estratégica” anunciado por la CONMEBOL y la CONCACAF.

En Miami se disputarán tres partidos, incluyendo la gran remaining el domingo 14 de julio, en el Exhausting Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins.

La ciudad de Miami Gardens advirtió que los días de los partidos se esperan condiciones de tráfico más pesadas que lo routine.

El partido inaugural es hoy jueves

El Mercedes Benz Stadium presentará un lleno whole, con 70,000 espectadores, para el partido inaugural de la Copa América que disputarán este jueves en Atlanta a las 8:00 p.m. la vigente campeona, Argentina, y Canadá, que participa por primera vez en el torneo, anunció el miércoles la CONMEBOL.

“Vender la totalidad de las entradas para el partido inaugural evidencia la relevancia de esta fiesta del fútbol. Esperamos que los aficionados disfruten desde el inicio hasta el remaining este torneo que hemos estructurado pensando en que la experiencia sea única y de talla internacional”, declaró Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol (CONMEBOL).

Además de las gradas llenas, el recinto presentará una grama recién instalada, lo que ha sido motivo de polémica, porque se puso después de que el sábado jugaran sobre césped synthetic el Atlanta United, que actúa de native en el escenario, contra el Houston Dynamo en un partido de la MLS.

El cuerpo técnico argentino inspeccionó por la mañana el terreno de juego y, en la posterior rueda de prensa, el seleccionador, Lionel Scaloni, dijo que no lo pisó y no pudo ocultar su extrañeza por la forma en que se ha producido todo a escasos días del comienzo de la competición. “Vamos a ver cómo está. Esperemos que mañana esté mejor. Aquí están acostumbrados a hacer todo rápido. Esperemos que esté bien por el bien del fútbol”, añadió.

¿Qué equipos jugarán la Copa América 2024?

10 equipos de la CONMEBOL: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela

6 equipos de la CONCACAF: Estados Unidos, México, Jamaica, Panamá, Canadá, Costa Rica

Grupos de la Copa América 2024

El sorteo de la fase de grupos se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2023 a las 7:30 p. m. ET en el James L. Knight Middle en Miami, Florida. Los equipos fueron clasificados según su clasificación de la FIFA y los grupos confirmados son los siguientes:

Grupo A: Argentina, Perú, Chile, Canadá

Grupo B: México, Ecuador, Venezuela, Jamaica

Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Bolivia

Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay, Costa Rica

Horarios de la Copa América 2024

Grupo A

20 de junio: Argentina vs Canadá – Mercedez-Benz Stadium, Atlanta – 8pm

21 de junio: Perú vs Chile – AT&T Stadium, Dallas – 8pm

25 de junio: Chile vs Argentina – MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey – 9pm

25 de junio: Perú vs Canadá – Kids’s Mercy Park, Kansas Metropolis – 6pm

29 de junio: Argentina vs Perú – Exhausting Rock Stadium, Miami – 8pm

29 de junio: Canadá vs Chile – Exploria Stadium, Orlando – 8pm

Grupo B

22 de junio: México vs Jamaica – NRG Stadium, Houston – 9pm

22 de junio: Ecuador vs Venezuela – Levi’s Stadium, Santa Clara – 6pm

26 de junio: Venezuela vs México – SoFi Stadium – Los Ángeles – 9pm

26 de junio: Ecuador vs Jamaica – Allegiant Stadium, Las Vegas – 6pm

30 de junio: México vs Ecuador – State Farm Stadium, Phoenix – 8pm

Grupo 30: Jamaica vs Venezuela – Q2 Stadium, Austin – 8pm

Grupo C

23 de junio: Estados Unidos vs Bolivia – AT&T Stadium, Dallas – 6pm

23 de junio: Uruguay vs Panamá – Exhausting Rock Stadium, Miami – 9pm

27 de junio: Panamá vs Estados Unidos – Mercedes-Benz Stadium, Atlanta – 6pm

27 de junio: Uruguay vs Bolivia – MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey – 9pm

1 de julio: Estados Unidos vs Uruguay – Arrowhead Stadium, Kansas Metropolis – 9pm

1 de julio: Bolivia vs Panamá – Exploria Stadium, Orlando – 9pm

Grupo D

24 de junio: Brasil vs Costa Rica – SoFi Stadium, Los Ángeles – 9pm

24 de junio: Colombia vs Paraguay – NRG Stadium, Houston – 6pm

28 de junio: Paraguay vs Brasil – Allegiant Stadium, Las Vegas – 9pm

28 de junio: Colombia vs Costa Rica – State Farm Stadium, Phoenix – 6pm

2 de julio: Brasil vs Colombia – Levi’s Stadium, Santa Clara – 21:00 h

2 de julio: Costa Rica vs Paraguay – Estadio Q2, Austin – 21:00 h

Cuartos de Closing

Partido 25 – 4 de julio: Ganador del Grupo A vs. Subcampeón del Grupo B – NRG Stadium, Houston – 9:00 p. m.

Partido 26 – 5 de julio: Ganador del Grupo B vs. Subcampeón del Grupo A – AT&T Stadium, Dallas – 9:00 p. m.

Partido 27 – 6 de julio: Ganador del Grupo C vs. Subcampeón del Grupo D – Allegiant Stadium, Las Vegas – 9:00 p. m.

Partido 28 – 6 de julio: Ganador del Grupo D vs. Subcampeón del Grupo C – State Farm Stadium, Phoenix – 6:00 p. m.

Semifinales

Partido 29 – 9 de julio: Ganador del partido 25 vs. Ganador del partido 26 – MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey – 8 p.m.

Partido 30 – 10 de julio: Ganador del partido 27 vs. Ganador del partido 28 – Financial institution of America Stadium, Charlotte – 8 p.m.

Tercer Puesto

Partido 31 – 13 de julio: Perdedor del partido 29 vs. Perdedor del partido 30 – Financial institution of America Stadium, Charlotte – 8 p.m.

Cuándo y dónde es la remaining de la Copa América 2024

Partido 32 – 14 de julio: Ganador del partido 29 vs. Ganador del partido 30 – Exhausting Rock Stadium, Miami – 8 p.m.