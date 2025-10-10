Dry Friday but active weather returns this weekend
THE WEATHER IS GOING TO BE DIFFERENT, THOUGH, WITH EACH PASSING DAY. TODAY IS GOING TO BE A QUIET DAY. HOWEVER, A COASTAL FLOOD ADVISORY IS IN EFFECT FOR THOSE IN ANNE ARUNDEL COUNTY, ESPECIALLY AT HIGH TIDE NEAR THE SHORELINE AND NEXT HIGH TIDES AT THE NAVAL NAVAL ACADEMY WILL BE AROUND 733 IN THE MORNING. AND THEN 9:01 P.M. SO THAT’S WHERE THE TIMES YOU SHOULD BE THINKING, WHERE WE COULD SEE A LITTLE BIT OF FLOODING THERE ALONG THE COAST. BUT OTHER THAN THAT, YOU CAN SEE OUR SATELLITE AND RADAR PICTURE IS VERY QUIET, SO NO ISSUES WITH THE WEATHER THIS MORNING AND IT SHOULD REMAIN DRY THROUGHOUT THE REST OF TODAY. CLOUD COVER THOUGH YOU MAY NOTICE A LITTLE BIT INCREASE THROUGHOUT THE DAY. WE’LL CALL IT PARTLY TO MOSTLY SUNNY. YOU’LL SEE THAT STREAMING ON IN HERE WITH OUR FUTURECAST MODEL BY ABOUT 4:00 THIS AFTERNOON. PUSHING THE CLOCK AHEAD, YOU’LL SEE THAT WILL THICKEN THE CLOUD COVER HERE, AND A SLIM CHANCE OF RAIN DEVELOPS IN THE EARLY PART OF YOUR SATURDAY. I THINK MOST AREAS WILL BE DRY AND THIS RAIN CHANCE WHILE IT’S A LOW ONE, WE MAY ONLY SEE A LIGHT SHOWER OR SPRINKLE DEVELOPING IN THE EARLY PART OF THE DAY. THEN A FEW WIDELY SCATTERED SHOWERS COULD FORM THROUGHOUT THE AFTERNOON AND EVENING AS THAT MOISTURE CONTINUES TO PULL FROM OFFSHORE. SO WE’RE EXPECTING TO SEE THAT SMALL CHANCE OF RAIN SATURDAY. BUT THE BEST OPPORTUNITY STILL ARRIVING ON SUNDAY. IT LOOKS LIKE 7 A.M. ON OUR FUTURECAST MODEL. A FEW SHOWERS HERE AND THERE, BUT THEN A WIDESPREAD BAND OF RAIN MOVES THROUGH THE AREA BY THE AFTERNOON AND EARLY EVENING HOURS. SOME OF THAT RAIN COULD ALSO BE HEAVY AT TIMES. HOWEVER, WITH THE LACK OF RAINFALL IN THE AREA, FLASH FLOODING ISN’T A MAJOR CONCERN, BUT THERE COULD BE SOME PONDING ON THE ROADS OUT THERE, SO JUST WANT TO MAKE SURE YOU’RE TAKING IT SLOW AND BEING EXTRA CAUTIOUS IF YOU’RE DRIVING AROUND TOWN SUNDAY AFTERNOON AND EVENING, THAT RAIN CONTINUES INTO EARLY NEXT WEEK AS WELL. MONDAY WITH THIS NEXT STORM SYSTEM, IT LOOKS LIKE IT WILL BE SLOW TO MOVE AWAY FROM US, WHICH MEANS MONDAY. ALSO AN IMPACT WEATHER DAY. YOUR RAIN CHANCES THOUGH THROUGHOUT THE WEEKEND, RAMPING UP THROUGH THE OVERNIGHT HOURS INTO YOUR SUNDAY MORNING AND AFTERNOON AND THEN STILL STAYING ELEVATED BY SUNDAY EVENING. SO WE STILL HAVE THOSE CHANCES IN THERE. WE MIGHT NOT NECESSARILY SEE THE WIDESPREAD STEADY RAINFALL BY SUNDAY NIGHT. AGAIN, IT’S GOING TO BE OFF AND ON RAIN, THOUGH, THAT WE ARE EXPECTING, AT LEAST FOR YOUR SUNDAY AND POSSIBLY AGAIN ON MONDAY. YOUR FORECAST FOR TODAY. MIX OF SUN AND CLOUDS, A COOL AFTERNOON WITH A HIGH OF 65 DROPPING TO THE LOW 50S THIS EVENING INTO THE OVERNIGHT HOURS. SO NOT NECESSARILY AS CHILLY AS THIS MORNING. OF COURSE, WE’RE NOT EXPECTING ANY FROST OR FREEZES OUT THERE WITH A MOSTLY CLOUDY SKY. WE GET THROUGH THE DAY ON SATURDAY. A FEW SHOWERS ARE POSSIBLE. YOUR SEVEN DAY FORECAST THOUGH. HERE WE GO. THE NEXT COUPLE OF DAYS YOU CAN EXPECT THAT IMPACT WEATHER DAY ON SUNDAY AND AGAIN ON MONDAY WITH A CHANCE FOR RAIN DEVELOPING. WIDESPREAD RAIN THAT COULD BE STEADY THROUGHOUT THE DAY. SUNDAY. POTENTIALLY SEEING THAT OFF AND ON RAIN INTO YOUR MONDAY AS WELL, AND A SLIGHT CHANCE LINGERING INTO TUESDAY DEPENDING ON THE TRACK OF THIS SYSTEM. I ALSO WANT TO TALK ABOUT REAL QUICKLY THE SAILBOAT SHOW GOING ON THIS WEEK. AS I JUST MENTIONED, SUNDAY IMPACT WEATHER DAY, THERE’S ALSO GOING TO BE A GALE WATCH IN EFFECT, BECAUSE IT IS ALSO GOING TO BE VERY WINDY OUT THERE. SUNDAY.
Meteorologist Alena Lee Clear describes a cold to start Friday and a mix of sun and clouds moving into the afternoon across Maryland.
