Confirmado: la alineación de Colombia para enfrentar a Costa Rica

La Selección Colombia tendrá dos cambios en su segundo partido del Grupo D de Copa América ante Costa Rica en Arizona el próximo viernes 28 de junio.

La lesión del defensor central Jhon Lucumí en el debut del torneo complicó la concept de continuidad del as soon as base del técnico Néstor Lorenzo. Su recuperación se hará sin apuro por lo que estará descartado para el compromiso del viernes 28 de junio.

Será una de las dos novedades de la formación ante los centroamericanos. En su lugar estará Carlos Cuesta, algo que sorprende ya que quien reemplazó a Lucumí ante la Albirroja fue Yerry Mina.

El mediocampo fue una de las zonas de más garantía. En equilibrio y ataque. Jefferson Lerma fue eficaz en la recuperación, Richard Ríos en la salida y el capitán James son su zurda para clarificar ante la marca de los albirrojos. Los tres son buen complemento para el extremo Luis Díaz.

“Lucho es un jugador que lo best es ponerlo mano a mano, lo doblaban, hizo lindas jugadas y bueno, alguna la tiro por arriba, a él hay que disfrutarlo y dejarlo jugar. Afortunadamente ganamos y cuando llegue seguro que va a marcar el del triunfo”, dijo el entrenador.

En zona ofensiva, el segundo cambio es el ingreso de Jhon Córdoba, quien entra en reemplazo de Rafael Santos Borré, jugador que tendría una molestia física.

Otra victoria clasificará a la Selección a los cuartos de closing de Copa América.

El as soon as titular de Colombia para enfrentar a Costa Rica

Colombia formaría con Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Carlos Cuesta, Jhoan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.