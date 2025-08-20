Concacaf W Champions Cup: ¿Cuándo y dónde ver a los equipos mexicanos?

Pachuca, Rayadas y América representan a la Liga MX Femenil en el torneo confederativo por un lugar a la Campeonas Cup y al Mundial de Clubes Femenino

La competencia más importante a nivel de clubes de la zona para el futbol femenino arranca este 19 de agosto en su segunda edición. Serán 10 clubes los que se enfrenten por proclamarse como el mejor de la Concacaf y asegurar su boleto tanto a la Campeonas Cup y al Mundial de Clubes Femenino.

El reglamento del torneo otorga tres lugares para México, tres para Estados Unidos, uno para Canadá, uno para Costa Rica, uno para El Salvador, uno para Jamaica y uno para Panamá.

Monterrey enfrenta al Gotham en su primer partido de la Concacaf W Champions Cup. Imago7

¿Qué equipos mexicanos representan a la Liga MX en la Champions Cup W Concacaf 2025?

Los tres clubes mexicanos que participan en esta edición son Pachuca, Rayadas y América. Las Águilas y Tuzas se ubican en el Grupo A, mientras Monterrey en el Grupo B

¿Cómo clasificaron Pachuca, Rayadas y América a la Champions Cup W Concacaf 2025?

Los criterios para determinar a los clubes mexicanos participantes son:

1. El campeón del Torneo de Apertura 2023 clasificará a la Concacaf W Champions Cup.

2. El campeón del Torneo de Clausura 2024 clasificará a la Concacaf W Champions Cup.

3. De los dos subcampeones, el mejor posicionado en la tabla general de la temporada 2023-2024 clasificará a la Concacaf W Champions Cup.

4. En caso de existir un bicampeón, califica a la Concacaf W Champions Cup el otro mejor segundo lugar.

5. En caso de que se repitan los subcampeones, califica a la Concacaf W Champions Cup el siguiente club mejor posicionado en la tabla general de la temporada.

¿Cuándo juegan los equipos mexicanos en la Concacaf W Champions Cup?

Pachuca Femenil vs. Chorrillo FC

Martes 19 agosto 20:00 horas CDMX/ 22:00 horas E.T.

Estadio Hidalgo, Pachuca, MEX

Club América vs. Pachuca

Jueves 18 septiembre 19:00 horas CDMX/ 21:00 horas E.T.

Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, MEX

Pachuca Femenil vs. LD Alajuelense

Miércoles 1 de octubre 19:00 horas CDMX/21:00 horas E.T.

Estadio Hidalgo, Pachuca, MEX

Orlando Pride vs. Pachuca

Miércoles 15 octubre 18:15 horas CDMX/20:15 horas E.T.

TBC

NJ/NY Gotham FC vs. Monterrey

Miércoles 20 agosto 17:00 horas CDMX/19:00 horas E.T.

TBC

Monterrey vs. Alianza Women FC

Miércoles 17 de septiembre 19:00 horas CDMX/21:00 horas E.T.

Estadio BBVA, Monterrey, MEX

Monterrey vs. Vancouver Rise FC Academy

Jueves 2 octubre 19:00 horas CDMX/21:00 horas E.T.

Estadio BBVA, Monterrey, MEX

Washington Spirit vs. Monterrey

Miércoles 15 octubre 16:15 horas CDMX/ 18:15 horas E.T.

Inter&Co Stadium, Orlando, FL, USA

Club América

LD Alajuelense vs. Club América

Miércoles 20 agosto 20:00 horas/22:00 horas E.T.

Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

Chorrillo FC vs. Club América

Miércoles 3 septiembre 19:00 horas CDMX/ 21:00 horas E.T.

Club América vs. Pachuca

Jueves 18 septiembre 19:00 horas CDMX/ 21:00 horas E.T.

Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, MEX

Club América vs Orlando Pride

Martes 30 septiembre 19:00 horas CDMX/ 21:00 horas E.T.

Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, MEX

¿Dónde ver la Concacaf W Champions Cup 2025-2026?

Podrás seguir la actividad de todos los equipos mexicanos y la competencia en general a través de la señal de Disney +.