Chivas vuelve a fracasar en la Leagues Cup al caer en penales contra LA Galaxy | TUDN Leagues Cup

ol]:list-decimal”>

Con liderato y clasificación en juego, Chivas encaró la tanda de penales donde se jugaba su destino en la Leagues Cup pero acabó perdiendo desde los as soon as pasos. Aunque ‘Tala’ Rangel dio esperanza tapando un penal, luego fallaron Govea y Sepúlveda para que Galaxy avanzara líder, y el Rebaño volviera a despedirse temprano de una Leagues Cup donde no ha podido superar la fase de grupos.