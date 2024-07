Chivas empata con Toluca en su debut en el AP24

Guadalajara brindó una buena actuación futbolística ante Toluca en la fecha 1 del Apertura 2024, sin embargo no tuvo la contundencia necesaria para romper el 0 en el marcador y terminó por empatar sin goles la noche de este sábado en el Estadio Akron.

El Rebaño Sagrado expuso verticalidad y buen manejo del esférico, que le permitieron tener possibilities frente al marco, mientras que los Diablos apostaron por un bloque bajo y latigazos en ofensiva, que la zaga rojiblanca mitigó sin inconveniente. El Chiverío tuvo en los carriles exteriores la vía de entrada para enviar servicios al área, mientras que ‘Piojo’ Alvarado y ‘Nene’ Beltrán tomaron los hilos por dentro.

El Guadalajara tendrá dos salidas consecutivas antes de volver a la Fortaleza Rojiblanca. Primero visitará a Xolos en el Estadio Caliente el viernes 12 de julio y posteriormente se meterá al Corregidora para enfrentar a Querétaro el martes 16 de julio, en la primera doble jornada del certamen.

Las de peligro

-¡COWELL REVENTÓ EL POSTE! La primera del partido fue para el Rebaño desde la derecha del ‘Vaquero’, que al 9’ soltó un zapatazo raso cruzado desde fuera del área que cimbró el arco escarlata y provocó el grito agónico de la Nación Chiva.

-Al 16’ la tuvo ‘Chicharito’ después de un gran balón al espacio que recibió Carlos Cisneros por izquierda, quien encontró solo al punta rojiblanco a primer poste, pero su envió pasó a centímetros del poste mexiquense.

-¡Apareció otra vez el ‘Charal’ al 20’! De nuevo por izquierda, ahora decidió meterle toda la zurda provocando el rebote de Volpi, que salió a la ubicación de Cade, quien no pudo darle dirección de portería a su disparo.

-¡OTRA VEZ CH14! Una calca de la jugada anterior se le presentó a Javier al 35’, aunque lamentablemente en esta ocasión rebanó el esférico, que se fue por un lado.

-Misma fórmula en el complemento: desborde desde la izquierda, ahora del ‘Nene’ al 47’, remate a primer poste de Hernández, quien entre el zaguero y Volpi definió apenas a milímetros del metallic.

-¡Cerca Beltrán! Al 70’ el ‘Nene’ se animó de media distancia con la derecha, cruzado y abajo para exigir a Tiago Volpi, que tuvo que estirarse para desviar el disparo del 20 rojiblanco.

-Otra vez la tuvo Cowell al 78’, ahora de cabeza tras un buen centro por izquierda de Beltrán; el remate de Cade amenazó la purple choricera, pero se fue apenas por un costado.

Chivas 0-0 Toluca

Jornada 1 del Apertura 2024 / 7 PM

Árbitro: Jesús Rafael López Valle

Estadio Akron

Alineaciones

Chivas: 1 Raúl Rangel; 2 Alan Mozo, 3 Gilberto Sepúlveda, 13 Gilberto Chiquete, 21 José Castillo; 15 Érick Gutiérrez, 20 Fernando Beltrán (AM al 43’), 25 Roberto Alvarado (7 Omar Govea al 88’); 16 Cade Cowell (29 Fidel Barajas al 79’), 24 Carlos Cisneros (5 Víctor Guzmán al 60’), 14 Javier Hernández (C) (19 Ricardo Marín al 60’).

D.T. Fernando Gago

Toluca: 1 Tiago Volpi; 8 Carlos Orrantia, 13 Luan García, 6 Andrés Pereira (AM al 63’), 20 Jesús Gallardo; 7 Juan Domínguez (10 Jesús Angulo al 57’), 14 Marcel Ruiz (24 Franuel Amaya al 83’), 23 Claudio Baeza (AM al 63’) (198 Víctor Arteaga al 69’), 16 Jean Meneses (19 Edgar López al 83’); 25 Alexis Vega (C), 31 Robert Morales (26 Joao Dias al 57’).

D.T. Renato Paiva