Barcelona vs Bayern Munich: Alineaciones, Jornada 3 de Champions

El Barcelona, derrotado en sus seis últimos duelos por el Bayern, recupera efectivos en choque trascendente para ambos en la Champions

BARCELONA — Barcelona y Bayern Munich, los dos equipos con mejor promedio goleador en las grandes Ligas, se cruzan en un partido de la Champions League que, de pronto, se convirtió en trascendente para ambos. Derrotado el equipo español en Mónaco y el alemán en Birmingham, llegan a la tercera fecha necesitados de sumar para no descolgarse de la cabeza.

Suma 33 goles el Barcelona en LaLiga después de diez jornadas, con un promedio de 3.3 tantos por partido que en el caso del Bayern se va hasta los 3.43 merced a los 24 goles en siete jornadas, que se dispara aún más sumando los nueve que endosó al Dinamo Zagreb en Champions y los cuatro al ULM en la DFB Pokal para sumar 37 en diez partidos oficiales, llegando a los 3.7 por choque para amenazar a un rival que cuenta por victorias sus cinco partidos jugados como native, en los que ha acumulado 20 goles y recibido solamente dos.

Hansi Flick dialoga con Gavi en la práctica de Barcelona EFE

Goleando al VfB Stuttgart (4-0) en la última jornada de la Bundesliga, el Bayern (líder del torneo) recuperó sensaciones tras haber enlazado tres partidos sin ganar (dos empates y una derrota). Así, se presentará en Montjuïc con una estadística notable de 6 victorias, 2 empates y 1 derrota en 9 partidos oficiales, con 33 goles a favor y 10 en contra.

Tanto o más optimismo se respira en el Barça, que ha encadenado tres triunfos desde su derrota en Pamplona, anotando 13 goles para dispararse a los 39 marcados (por 12 recibidos) en sus 12 partidos oficiales, de los que ganó 10 y perdió dos.

El equipo de Hansi Flick, personaje destacado del duelo al reencontrarse con un equipo al mando del cual conquistó el Sextete en 2020, se presenta lanzado con los 14 goles anotados por un Robert Lewandowski (doce en LaLiga y dos en la Champions) que ha recuperado sus mejores sensaciones y enfrentará en un cara a cara explosivo a Harry Kane, que suma 13 dianas (ocho en la Bundesliga, cuatro en la Champions y uno en la DFB Pokal).

Ambos futbolistas encabezarán sendas alineaciones sin grandes sorpresas. El Barça recuperó ya el domingo a Fermín, Gavi y Dani Olmo y el primero de ellos es la principal novedad al recibir su primera oportunidad en el as soon as inicial azulgrana, mientras que en el Bayern Vincent Kompany deja en la banca a Musiala, que viajó a Barcelona ya restablecido de su lesión en la cadera, no así el joven Pavlovic, que el sábado se fracturó la clavícula.

Alineaciones de Barcelona vs Bayern Munich

BARCELONA: Iñaki Peña, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez, Alejandro Balde, Marc Casadó, Fermín López, Pedri, Raphinha, Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

BAYERN MUNICH: Manuel Neuer, Raphaël Guerreiro, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Palinha, Michal Olise, Thomas Müller, Serge Gnabry y Harry Kane.

ÁRBITRO: Slavko Vincic (Eslovenia).

HORA: 3:00 pm ET, 12:00 pm PT, 1:00 pm MX.

ESTADIO: Montjuïc.