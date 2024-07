aumentan casos de VIH entre jóvenes latinos gays de DC – Telemundo Washington DC (44)

El impacto del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en la comunidad latina continúa aumentando, especialmente en el sureste del país, de acuerdo a un análisis realizado por noticias de salud FKK y la Prensa Asociada.

El análisis encontró que los latinos experimentan una cantidad desproporcionada de nuevas infecciones y diagnósticos en todo Estados Unidos, con las tasas de diagnóstico más altas en el sureste.

Según los Centros para el Management y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en Estados Unidos la comunidad latina es el segundo grupo más afectado por el VIH con un 27% del whole de los nuevos casos diagnosticados.

El análisis encontró que, si bien la tasa basic de nuevas infecciones por el VIH en el país disminuyó en un 23% entre 2012 y 2022, la tasa para los latinos no disminuyó tanto como para otros grupos raciales y étnicos.

De hecho, más de la mitad de las áreas que recibieron fondos federales en los últimos años vieron aumentar las tasas de esta enfermedad entre los latinos, mientras que disminuyeron para otros grupos, de acuerdo con el análisis.

ORGANIZACIÓN OFRECE AYUDA EN EL DMV

La Clínica Del Pueblo, con centros en DC y Maryland, se encarga de proveer todo tipo de servicios de salud a esta comunidad, brindando asesoramiento sobre prevención, pruebas y tratamientos.

Se estima que 1 de cada 7 personas que viven con VIH en el país no conoce su estatus. Según la doctora Carrington Koelbe de la Clínica Del Pueblo, esto se debe a que aún existe un estigma alrededor del virus.

“Miedo de tener la prueba. Muchas personas no saben si son positivas o no. También hay personas que tienen el estigma y no quieren hacer la prueba, miedo si la prueba es positiva y si van a tener los recursos”, aseguró Koelbe.

Un paciente de La Clínica que habló con Telemundo 44 de forma anónima, dijo que lleva 14 años viviendo con el virus y desde que llegó al DMV, La Clínica Del Pueblo le ha proporcionado su tratamiento de manera gratuita.

“Ellos me cubren básicamente el 100% del seguro. Gracias a eso tengo las medicinas “, enfatizó el paciente.

Sin embargo, no todas las personas con VIH cuentan con el mismo acceso a sus medicamentos, ya que algunos centros de salud aseguran que la falta de fondos dificulta poder darles tratamiento a todos los pacientes.

En efecto, los CDC estiman que 35 de cada 100 personas viviendo con VIH no reciben cuidado de salud.

DENUNCIAN DESIGUALDAD EN DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

Por otro lado, la iniciativa llamada “Ending the HIV Epidemic”, impulsada por el gobierno federal, ya ha repartido más de $2,200 millones. El dinero further se destina a 57 jurisdicciones con las tasas más altas de nuevos diagnósticos de VIH. Uno de los estados en esta lista es Maryland en los condados Baltimore Metropolis, Montgomery y Prince George’s.

“Mientras más fondos tenga la clínica, digamos va a poder tener mejor ayuda para todos nosotros”, dijo el paciente.

Los CDC añadieron que, a partir del 1 de agosto, los departamentos de salud del estado y los locales deberán presentar informes anuales de gastos sobre el financiamiento en lugares que representen el 30% o más de los nuevos diagnósticos de VIH.

Los expertos y trabajadores de la salud pública dicen que lo que se necesita es una mejor manera de abordar las desigualdades sistémicas, culturales y económicas que enfrentan los latinos, y eso incluye asignar más dinero a estas comunidades.

Para prevenir el aumento de casos de VIH, los CDC recomiendan que personas entre 13 y 64 años se hagan la prueba por lo menos una vez en su vida.

“Ofrecer la prueba a todas las personas, no importa quién es”, puntualizó Koelbe.

Asimismo, otra manera de prevenir el VIH es la profilaxis previa a la exposición, o PrEP, que se toma diariamente para reducir el riesgo de contraer el VIH a través del sexo o el uso de drogas intravenosas. Este medicamente fue aprobado por el gobierno federal en el 2012, pero la adopción no ha sido uniforme entre los grupos raciales y étnicos, según los CDC. Los datos muestran tasas mucho más bajas de cobertura de PrEP entre los latinos que entre los estadounidenses blancos.