La Selección Mexicana se quedó en la fase de grupos al no superar a Ecuador en su tercer partido y ahora los ecuatorianos se verán las caras con Argentina.

La apuesta period un Argentina contra México en la Copa América. La Selección Mexicana falló y rompió con los planes. Houston, Texas, estaba preparada para recibir a much de aficionados ante un possible enfrentamiento entre la albiceleste y el equipo de Jimmy Lozano, los boletos del NRG estaban casi agotados y varios aficionados mexicanos quedaron huérfanos, varados, con gastos de miles de pesos. Ecuador irrumpió.

“Ya teníamos contemplado que fuera quizá un México vs Argentina, esa period la tormenta perfecta, no se da, pero no vamos a menospreciar lo que traemos, son buenos equipos, mucho nivel. Ese partido va a estar padre”, reconoce Lester Gretsch, titular de comunicaciones para el Comité Organizador del Mundial 2026 de Houston.

México quedó atorado en la fase de grupos de la Copa América 2024. Necesitaba vencer a Ecuador y el juego terminó en empate a cero. La eliminación de México fue el resultado de anotar un solo gol en tres juegos de la fase de grupos, lo que frustró el reencuentro con Argentina, una posible revancha a dos años de la Copa del Mundo de Qatar 2022. La ausencia de la Selección Mexicana no afecta la venta de boletos, ya que estaba “pre hecha”.

Argentina se enfrentará a Ecuador, después de que México no logró avanzar a cuartos de closing. Getty Photographs

“No creo que afecte tanto, porque la venta de los boletos ya estaba pre hecha, antes de que se supieran los equipos que iban a participar, ya sólo falta que se agoten los pocos que quedan, no afecta mucho”, explicó el titular de comunicaciones para el Comité Organizador del Mundial 2026 de Houston.

Aficionados mexicanos gastan hasta 50 mil pesos y México queda eliminado

En los rumores de redes sociales, circula la versión de que los aficionados mexicanos habían comprado más de 20 mil boletos para el possible juego entre Argentina y México, en los cuartos de closing de la Copa América, en Houston, Texas. Lo cierto es que la Selección Mexicana no llegó a esa fase y por las calles de la ciudad que alberga el NRG Stadium hay aficionados del Tricolor con boletos en mano.

“No, no estamos apoyando a la selección de Ecuador, estamos con el luto de México. Quisimos estar aquí, teníamos 10 boletos para toda la familia, pensamos que la Selección Mexicana llegaba a Houston, para enfrentar a Argentina, pero no se nos dio”, cuenta Arturo Martínez, aficionado de la Selección Mexicana, que viajó de Tuxpan, Veracruz a Houston, Texas, con la esperanza de ver al equipo de Jaime Lozano. “El problema es el tiempo, cada boleto vale como cuatro o cinco mil pesos, no tiene precio lo que nos hizo la selección”.

Los mexicanos que se quedaron desamparados de equipo en la Copa América han optado por acompañar a Ecuador. Ya con el dinero gastado, los alienta una posible sorpresa del equipo ecuatoriano ante la Argentina de Lionel Messi.

“Planeamos el viaje hace dos o tres meses, pensamos que México pasaba segundo y jugaba contra Argentina, ahí queríamos verlos contra Messi. También compramos 10 boletos, veníamos toda la familia. Seguimos a México en todos los Mundiales y falló, faltó un gol. Teníamos planeada la ruta, ya fuera en Houston o Dallas”, contó Ángel Martínez, aficionado de la Selección Mexicana.

México no llenó en su primer partido en Houston

México iba a jugar por segunda ocasión en Houston, en la Copa América. En esa ciudad había empezado su camino, contra Jamaica, y a pesar de que el equipo de Jaime Lozano es el segundo equipo que más boletos vendió en la fase de grupos, el NRG Stadium no se había llenado para ese compromiso.

“El partido de México no tuvo el auge que se esperaba, tal vez nos afectó que México jugó con Brasil, días antes, además del desempeño durante ese partido. También obviamente el hecho de que Colombia jugó con Paraguay, hubo 65 mil personas, se veía precioso y eso sirvió para aminorar el efecto de ese primer partido, ya para el partido de este jueves, entre Argentina y Ecuador, está a la espera de que el aforo se venda por completo”, reveló Lester Gretsch.