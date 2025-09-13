après Greenwood sur penalty, c’est Pavard qui fait le break de la tête !

Contact dans la surface lorientaise…
Nouveau ballon dans la surface pour Bilal Nadir qui crochète et tombe après son duel avec Meite. L’arbitre ne bronche pas.
Carton jaune pour Pavard
Après une faute involontaire et croche-pied sur Soumano, Benjamin Pavard prend le premier carton jaune de la partie.
Greenwood met le ballon dans la surface
Marseille veut en profiter pour marquer un troisième but et ainsi s’offrir une soirée très tranquille. Greenwood met le ballon dans la surface mais c’est repoussé par Faye.
La soirée s’annonce radieuse pour l’OM
2-0 après 22 minutes de jeu, l’Olympique de Marseille ne pouvait pas rêver mieux ce soir. De Zerbi peut déjà penser à faire reposer certains joueurs avant le Real Madrid.
PAVARD FAIT CHAVIRER LE VELODROME, LE BREAK POUR L’OM !
Comment rentrer dans le coeur des Marseillais dès son premier match ? En marquant un but de la tête au premier poteau sur un corner parfait ! 2-0 pour l’OM !
Lorient acculé devant sa surface
Logiquement, Lorient subit les assauts marseillais et reste devant sa surface. La soirée s’annonce très compliquée pour les Merlus.
Marseille s’assure une rencontre tranquille
A 10 contre 11 jusqu’à la fin de la rencontre, Marseille devrait s’amuser ce soir et faire plaisir au Vélodrome.
GREENWOOD OUVRE LE SCORE SUR PENALTY !
Mason Greenwood va prendre le penalty face à Mvogo. L’Anglais s’élance et avec son pied droit trompe le gardien suisse à l’opposé, 1-0 pour l’OM !
Il y a du soulagement pour Roberto De Zerbi et son staff !
DECISION CONFIRMEE PAR LA VIDEO
Arbitrage vidéo pour être sûr de la décision et la décision est confirmée par l’arbitre.
PENALTY POUR MARSEILLE ET CARTON ROUGE POUR LORIENT !
Ouverture parfaite de Kondogbia pour Murillo qui contrôle poitrine et se fait tirer le maillot dans la surface par Youngwa ! Le défenseur prend un rouge direct !
La première frappe de Greenwood !
Magnifique rush de la part de Mason Greenwood qui se sort du marquage de deux Lorientais et enchaine avec un pointu pas très académique ! Mvogo sort l’arrêt parfait !
Marseille en maitrise
Sur les deux premières minutes, l’Olympique de Marseille fait tourner le ballon, sans laisser le ballon aux Merlus.
COUP D’ENVOI DE MARSEILLE-LORIENT !
A trois jours d’affronter le Real Madrid en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille défie Lorient au Vélodrome pour se rassurer avant mardi et s’éviter une crise en Ligue 1 !
Les Merlus vont devoir s’accrocher pour gagner au Vélodrome
Lorient a perdu neuf de ses 11 derniers matchs de Ligue 1, pour deux victoires 5-0 contre Clermont en mai 2024 et 4-0 contre Rennes lors de la deuxième journée cette saison.
L’entraîneur de Lorient Olivier Pantaloni a perdu chacun de ses neuf derniers matchs à l’extérieur en Ligue 1 (8 avec Ajaccio en 2023, 1 avec les Merlus cette saison), ses équipes n’inscrivant que deux buts au total sur ces rencontres.
Bilan positif pour l’OM face à Lorient
Marseille est invaincu lors de ses 12 derniers matchs de Ligue 1 contre Lorient (9 victoires et 3 nuls), soit depuis une défaite 5-3 à l’Orange Vélodrome sous les ordres de Marcelo Bielsa en avril 2015.
Marseille s’est imposé lors de chacune de ses cinq dernières réceptions de Lorient en Ligue 1, c’est autant que lors des 12 premières (pour 3 nuls et 4 défaites).
La compo lorientaise
Mvogo – Meïté, Talbi, Faye – Mvuka, Yongwa, Abergel, Cadiou – Makengo, Soumano, Karim
Pavard, Aguerd et Medina titulaires, Hojbjerg sur le banc
Une charnière totalement changée avec le duo de recrues Pavard-Aguerd. Reste un doute sur le schéma, qui pourrait être avec une défense à trois et deux pistons.
De Lange – Murillo, Pavard, Aguerd, Medina -Gomes, Kondogbia – Greenwood, Nadir, Weah -Gouiri
Le groupe de l’OM, avec pas mal de nouveaux visages
Benjamin Pavard, Nayef Aguerd ou encore Facundo Medina sont bien là du côté de la défense. Arthur Vermeeren, Matt O’Riley et Igor Paixao font leur première apparition parmi les joueurs retenus par Roberto De Zerbi.
“Les mettre tout de suite sur le terrain”, De Zerbi promet une équipe new look avec les recrues contre Lorient
Dixième avant la quatrième journée, l’OM reçoit Lorient vendredi (20h45) avec un effectif remodelé, le club ayant signé de nombreuses recrues dans la dernière ligne droite du mercato. Plusieurs joueurs blessés sont par ailleurs aptes à reprendre, comme l’a déclaré Robert De Zerbi en conférence de presse ce jeudi.
De Zerbi promet une équipe new look avec les recrues contre Lorient
