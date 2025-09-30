Alineaciones probables de Kairat Almaty vs Real Madrid, Champions

Con varias bajas en la defensa, el Real Madrid necesita gestionar el cansancio ante un rival que es toda una incógnita

El Real Madrid encara en la segunda jornada de la Champions League el partido que nadie quería, la visita al Kairat Almaty, con un viaje de casi 7 mil kilómetros, que llega en medio de una semana con duelos de exigencia en LaLiga, Atlético de Madrid y Villarreal, y con la obligación de levantarse del primer duro golpe del curso, la goleada recibida en el derbi.

Al Real Madrid le esperan duros rivales como Manchester City, Liverpool, Juventus y Benfica. Antes el clásico liguero contra el Barcelona. Serán las oportunidades para que demuestre Xabi Alonso que su equipo está preparado para salir airoso de duelos de altura.

Su reacción es obligada ante un rival novel en la Champions como el Kairat. Los de Xabi Alonso buscan una goleada que cambie el paso y devuelva la sonrisa.

Real Madrid encara la cita con problemas defensivos. Las cinco bajas por lesión son en defensa. Pese a los refuerzos en el último mercado de fichajes, Xabi sufre los mismos problemas que capeó con problemas Carlo Ancelotti.

Dean Huijsen y Kylian Mbappé, en la práctica del Real Madrid en Kazajistán EFE

Sin sus dos laterales derechos, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, ni Antonio Rüdiger y Éder Militão en el centro de la zaga o Ferland Mendy en un lateral izquierdo que es la única demarcación bien cubierta.

El técnico madridista medirá esfuerzos de sus jugadores tras un largo viaje de más de ocho horas. La necesidad de ritmo de competición no le permite mantener en el once a Bellingham, que se le vio muy corto de forma en el derbi, y tampoco inicia de entrada a Camavinga. Fran García es titular para dar un respiro a Carreras y al frente se la juegan con Vinícius y Mbappé.

Alineaciones de Kairat Almaty vs Real Madrid

Kairat: Kalmurza; Mata, Sorokin, Martynovich, Tapálov; Arad, Kasabulat; Hramyka, Jorginho , Mrynskiy; y Satpáyev.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Raúl Asencio, Dean Huijsen, David Alaba, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Arda Güler, Franco Mastantuono, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Árbitro: Marco Guida.

Estadio: Almaty Ortalyk Stadion.

Hora: 9:45 am PT; 10:45 am MX; 12:45 pm ET

Con información de EFE